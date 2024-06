Fiával tért vissza a vörös szőnyegre Céline Dion

A minap volt esedékes a Céline Dion életéről szóló I am: Celine Dion című dokumentumfim New York-i premierje. Az eseményen az énekesnő is részt vett, 23 éves fiával, René-Charles Angelillel lépett a vörös szőnyegre.

Dionnak hosszú idő után ez volt az első nagyobb nyilvános szereplése 2020 eleje óta. Azóta csupán az idei Grammy-gálán jelent meg meglepetészszerűen februárban, akkor például a vörös szőnyeget kihagyta – emlékeztet a Just Jared.

A stiff-person-szindrómával küzdő énekesnő a napokban beszélt arról, hogy már tervezi a visszatérését.