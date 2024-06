Nagy változás jön az Outlookba

Jelentős biztonsági fejlesztés érkezik az Outlookba, jelentette be a Microsoft. Szeptember 16-tól kezdődően már nem lesz elég a hagyományos email–jelszó páros a belépéshez, emellé valamilyen egyéb hitelesítési mód is szükséges lesz, írja a hvg.

A változás nem a céges felhasználókat, hanem a személyes fiókokat érinti, akik eddig többnyire nem használtak semmilyen extra védelmi réteget. A Microsoft közlése szerint a jövőben csak az Outlook.com webhely, valamint a modern hitelesítési megoldásokat támogató e-mail-kliensek lesznek támogatottak

Az új Outlook alkalmazások, az Apple és az Android beépített levelezői, valamint a Mozilla Thunderbird is megfelel ennek.

A változtatás oka, hogy a rosszindulatú felek könnyedén ki tudják használni az egyszerű belépési metódusokat: az e-mail cím ismeretében a jelszó többnyire már könnyedén feltörhető. A plusz réteg végett hitelesítő alkalmazás letöltése ajánlott, de a rendszer ki tudja küldeni a belépéshez szükséges kódot a biztonsági e-mail-címre, valamint SMS-ben is.

A Microsoft egyúttal azt is jelezte, hogy az Outlook webalkalmazás „lite” változatát is megszünteti augusztus 19-én, és emlékeztettek, hogy a Windows régi, elavult Mail és Naptár alkalmazás támogatása is megszűnik hamarosan.