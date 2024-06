Rétvári Bence: Nem

Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte Barkóczi Balázs (DK) arról, hogy született-e olyan kormányhatározat, minisztériumi döntés, amely kifizetési, beszerzési stopot rendelt el a tankerületi központokban. Az ellenzéki politikus

azt írta, tankerületi forrásokból jutott el hozzá az információ, hogy a kormány úgynevezett „kétezres” (nem nyilvános) határozatban, vagy egyedi kormány esetleg minisztériumi döntésben kifizetési, beszerzési stopot rendelt el a dologi kiadásokra, beruházásokra, beszerzésekre.

A Belügyminisztérium korábban nem válaszolt érdemben, a Klebelsberg Központ kétszer is azt a tájékoztatást adta, nincs ilyen, ám a tankerületi munkatárs mást állított. Ő több, egymástól független iskolai forrásból is azt hallotta, hogy február óta lényegében semmit nem rendelhettek, van, ahol a felújítási munkákat is fel kellett függeszteni, és előfordul olyan is, hogy a többnapos osztálykirándulásokat az iskolai alapítványi/szülői pénzből kell szervezni, mert a tankerület nem biztosít forrást.

Nem.

Pintér Sándor megbízásából államtitkára, Rétvári Bence mindőssze ennyit válaszolt arra, hogy született-e döntés kifizetési, beszerzési stopról a tankerületi központokban.

A kormány tavaly decemberben mintegy 1800 millió forintot biztosított a tankerületi központok adósságállományának rendezésére, számos tankerületben ugyanakkor már januárban újabb tartozásokat halmoztak fel – derült ki a Magyar Államkincstár kimutatásából. A Népszava alapján írtuk meg, hogy a 60-ból 26 tankerületi központnak összesen 1880 millió forint volt a lejárt tartozásállománya januárban,