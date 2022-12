Nostradamus jóslatai 2023-ra: háború, éhínség, lázadás, klímakatasztrófa – csak a szokásos

Lássuk, mit tartogatnak a reneszánsz francia tudós és látnok próféciái a következő évre, és mi jött be azokból a jóslatokból, melyek a szakértők szerint 2022-re vonatkoztak.

A zsidó származású, francia asztrológus-csillagász, Michel de Nostradame (ismertebb nevén Nostradamus) – aki IX. Károly francia király udvari orvosa is volt – először 1555-ben adta ki A próféciák címmel jóslatait.

A misztikus tudós-jövendőmondó 942, különálló vers formájában összegyűjtött próféciái azóta is milliókat foglalkoztatnak. Egyes tudósok szerint verseiből nemcsak a francia forradalom és Napóleon színrelépése, esetleg a II. világháború és Adolf Hitler rémtettei olvashatók ki, hanem az atombomba bevetése, a Holdraszállás, a Kennedy-gyilkosság és a 2001. szeptember 11-i terrortámadások is.

A reneszánsz tudós szövegeiben nincsenek pontos évszámok, mivel Nostradamus a látomásait az asztronómiai mozgásokkal kötötte össze; már csak ezért is érdemes a jóslatait a helyükön kezelni.

Az érdekesség kedvéért megnéztük, mit tartogat számunkra 2023 a történelem legismertebb látnoka szerint, és mi jött be abból, amit 2022-re jósolt. A History Channel idén is összegyűjtötte a nagy jövendőmondásokat.

„Nagy háború” Európában

„Nem egyszerű megállapítani, pontosan melyik évre gondol Nostradamus a jóslataival, mivel asztronómiai mozgásokhoz köti őket, de talán 2022-re saccolta azt az évet, amikor Európát háború éri el. A ködös megfogalmazásból az is kiderül, hogy Franciaországgal történik majd valami, ez egyébként nála visszatérő elem a jövendölésekben” – írtuk 2022 elején, és az orosz–ukrán háború árnyékában úgy is érezhetjük, mintha valóban egy beteljesült próféciáról lenne szó.

Azonban a 2022-re vonatkozó jóslat alapjául szolgáló vers a szakértők szerint kifejezetten Franciaországról szól, a 2023-as jóslatok kapcsán emlegetett szövegrészlet pedig nem.

Az égi tűzből a királyi építményre,

Mikor a Mars fénye kialszik,

Hét hónap nagy háború, emberek halnak meg a gonoszság miatt,

Rouen, Evreux, a király nem fog elbukni

– így szól az Ötödik centúria századik, azaz utolsó versének nyers magyar fordítása. Mivel Oroszország még február végén támadta meg Ukrajnát, és a háború már tíz hónapja tart, ezért a jóslatot komolyan vevők akár a szomszédban vívott háború eszkalálódásától is tarthatnak. Mi inkább megnyugtatnánk mindenkit, hiszen a 2022-re jósolt aszteroida sem érkezett meg – hacsak nem a novemberben Kanadában becsapódó aszteroidára gondolt, amely valóban olyan, mintha tűz esne az égből, ahogy Nostradamus írta. Bár ha az esővel állítjuk párhuzamba, akkor az aszteroida fényjelensége inkább csak csöpögéshez lenne hasonlítható.

A marsi álom vége

A techmogulból lett űrvállalkozó, Elon Musk nem félt merész jóslatokat tenni arról, hogy az emberiség mikor léphet végre a Marsra. Musk márciusban azt jósolta, hogy 2029-ben történhet meg az űrkutatás történetének második óriási ugrása.

De lehet, hogy Nostradamus sorai lehűtik az ilyen merész törekvésekben hívőket, hiszen szerepel bennük egy ilyen rejtélyes sor: „a Mars fénye kialszik”. Az biztos, hogy a világ leggazdagabb emberének van elég baja a Twitter felvásárlása és a Neuralink kegyetlen állatkísérletei körüli balhékkal, amik kiolthatják lángelméjében a Mars meghódításának fényét.

(Apropó, Neuralink. 2022-re a Nostradamus-szakértők által felvetett jóslatokban mesterséges intelligencia területén elért áttörések is szerepeltek, ami a mesterséges a képalkotás DALL-E által fémjelzett forradalmasodásának hajnalán beigazolódni látszik.)

Mondjuk, a Mars kialvó fénye valami egészen mást is jelenthet.

Éhínség

Az évi szokásos Nostradamus-előrejelzésből az éhínség sem maradhat ki, amit a látnok szerint egy gazdasági katasztrófa fog előidézni. A búzahiány, amiről a kannibalizmust vagy lázadást előrevetítő versben, a Második centúria 75. négysorosában szó van, az orosz–ukrán háború miatt akár valós veszélyt is jelenthet, mivel Ukrajna a világ egyik legnagyobb búzatermelője.

Szokatlan madár hangja hallatszik,

A szellőzőpadló csövén.

A búza ára oly magasra szökik,

hogy ember lakomázik emberből.

Az éhínség egyébként a látnok 2022-re vonatkoztatott jóslataiban is szerepelt.

A gazdasági problémák miatt fellázadhat a nép

Már az „ember lakomázik emberből” sort is lehet egyfajta lázadásként értelmezni (a Motörhead által megénekelt Eat The Rich kifejezés például konkrétan a gazdagok megevésére buzdító antikapitalista szlogen), azonban van két másik, 2023-ra vonatkoztatható vers is, amelybe a jóslatok szakértői az alsó társadalmi osztályok fellázadására való utalást látnak. Az Első centúria 56. és 57. verse igen lesújtó képet fest:

56. Előbb-utóbb nagy változásokat fog látni,

rettenetes borzalmakat és bosszúkat.

Mert ahogy a holdat így vezeti angyala,

a hullámok közelednek az Egyensúlyhoz. 57. A trombita rázkódik a nagy viszálytól.

Megszegett megállapodás: arcát az ég felé emelve

A véres száj vérben úszik;

a tejjel és mézzel felkent arc a földön fekszik.

Ezek a szavak egyfajta lázadásra utalhatnak a gazdagok ellen, akik hagyományosan elszigetelődnek a társadalom többi részét érintő gazdasági zavaroktól. Az orosz–ukrán háború gazdasági hatásainak és a hónapokon át tartó, 20 százalék körüli infláció árnyékában a válság ténye nem kérdéses, a lázadás az már más tészta.

Klímakatasztrófa

António Guterres, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára 2022 szeptemberében nagyon borús helyzetet festett, szerinte itt az idő, hogy valóban cselekedjünk, és az ígéretekből tettek legyenek, ugyanis senki sincs védve a klímaváltozás okozta természeti katasztrófáktól.

A főtitkár a Meteorológiai Világszervezet éves éghajlatváltozási jelentésében azzal világított rá a helyzet súlyosságára, hogy az elmúlt hét év minden idők legmelegebb időszaka volt; így nem csoda, hogy a tavalyi évre vonatkozó jóslatokat összegyűjtő listában is felbukkant ez a tétel. A Kárpát-medencében is rekordmeleg volt idén augusztusban, konkrétan a huszadik század eleje óta nem volt ilyen meleg a nyár utolsó hónapja.

De lássuk, az eddigieken túl mit mond Nostradamus 2023-ra, a jövendöléseire specializálódott szakértők szerint:

Negyven évig nem lesz látható a szivárvány.

Negyven évig minden nap látható lesz.

A szikkadt föld egyre szárazabb lesz,

és amikor meglátják, nagy áradások lesznek.

Az Első centúria 17. versét ugyanakkor a szivárványoktól ódzkodók máshogy is értelmezhetik.