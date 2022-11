Aszteroida csapódhatott be Kanadában

Órákkal a Földdel való találkozása előtt fedeztek fel egy aszteroidát – írja az EarthSky. Az objektum november 19-én, az Erie-tó kanadai része fölött lépett be a légkörbe.

Idén már történt hasonló eset, akkor Izland közelében érhette el a felszínt egy nem sokkal korábban észlelt kisbolygó.

A mostani aszteroidát egy sűrűn lakott területről figyelték meg, Toronto felett is elhúzott.

Az eseményt rengetegen látták, illetve hallották, a tűzgömbről több fotó és videó is készült.

I captured meteor #c8ff042 in Brantford,Ontario Canada at with my GoPro

It was capturing 30sec shots all night and got this shot pic.twitter.com/grTgtPQreU

— Dereck Bowen (@dereckbowen) November 19, 2022