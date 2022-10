Ezzel a programmal bárki Picassóvá válhat

Jelentős mértékű pénzt fektet a Microsoft az OpenAI mesterséges intelligenciával működő, betáplált szövegből fotók alkotására képes rendszerébe. A vállalat bejelentette, a nagy sikernek örvendő DALL-E 2 rendszert hamarosan integrálni fogja a Bing keresőjébe és a Microsoft Edge böngészőjébe, valamint a frissen bemutatott Microsoft Designer alkalmazásába is – írja a TechCrunch.

Az elmúlt évben hihetetlen népszerűségre tettek szert a különböző, mesterséges intelligenciával működő képgenerátorok. Szeptemberben az OpenAI közölte: naponta több mint 1,5 millió felhasználó próbálja ki a programot, akik átlagosan 2 millió képet hoznak létre. A tesztelők között nemcsak átlagemberek vannak, hanem művészek, marketingesek és építészek is. Az MI-vel felszerelt program alkotói szerint több márka, például a Nestlé és a Heinz is használta már reklámkampányhoz a programját, de olyan építésziroda is volt, aki a DALL-E 2-től inspirálódott későbbi terveihez.

A két cég 2019 óta dolgozik együtt, a Microsoft ugyanis az egyedüli felhőszolgáltatója a projektnek. Az OpenAI egyelőre bétában lévő technológiáját szeretnék még szélesebb körhöz eljuttatni, ezért a Microsoft hamarosan elindítja a Designer elnevezésű, a Canvához hasonlító webes alkalmazást, amely elsősorban prezentációk, képeslapok, meghívók, és egyéb grafikai munkák létrehozására lesz képes. A tervezésben a mesterséges intelligencia által hajtott DALL-E 2 lesz a felhasználók segítségére.

A Microsoft közlése szerint a Designer egy ideig ingyenes marad, és a regisztrációt már most meg lehet kezdeni.

Amint a Designer alkalmazás általánosan elérhetővé válik, a Microsoft 365 Personal és Family előfizetések részét képezi majd, néhány funkciója azonban ezután is ingyenesen használható lesz. A Designer mellett lesz még egy program, ami a már említett képalkotó szoftveren alapul. Ez lesz az Image Creator, ami a következő hetekben bekerül a Bing keresőmotorjába és az Edge böngészőbe is. A szöveg alapján képalkotásra képes program a bing.com/create címen, illetve az Edge böngésző oldalsávjában található Image Creator ikonon keresztül lesz majd elérhető. A program a Designerrel ellentétben ingyenes lesz, azonban a megjelenés lassú lesz, ugyanis a vállalat el akarja kerülni az esetleges visszaéléseket, a túlzott kihasználást.

A rengeteg pozitívuma mellett sokan tartanak is az MI-alapú képalkotó rendszerek elterjedésétől.

Megvan ugyanis a veszélye, hogy a képgeneráló rendszert olyan kifogásolható tartalmak létrehozására használnák, mint az erőszakos, vagy pornográf tartalmak, vagy a beleegyezés nélküli deepfake-ek. Ráadásul a képgeneráló mesterséges intelligencia az internetezők elfogultságait is beépítheti az algoritmusába. Maga az OpenAI is megjegyezte egy korábbi tanulmányában, hogy a DALL-E nyílt forráskódú implementációját be lehetett tanítani arra, hogy sztereotipikus asszociációkat hozzon létre.