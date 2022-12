Kegyetlen állatkísérleteket folytathat Elon Musk cége

Szövetségi vizsgálat elé néz Elon Musk orvosi eszközöket gyártó vállalata, a Neuralink. A Reuters által megszerzett nyomozati dokumentum szerint a milliárdos rendkívüli gyorsaságú fejlesztést vár el dolgozóitól, ami az állatkísérletek elsietéséhez, így szükségtelen szenvedéshez és halálesetekhez vezet.

A Neuralink egy olyan agyi implantátumot fejleszt, amely az ígéretek szerint segít majd újra járni a lebénult embereknek, és képes lesz gyógyítani bizonyos neurológiai betegségeket is. Bár az éles tesztelés már most több éves csúszásban van, Musk épp a napokban jelentette be, hogy fél éven belül megkezdődhet az embereken történő tesztelés.

A mostani bejelentéshez azonban a vizsgálati dokumentumok szerint véres út vezetett.

Bár az amerikai előírások nem határozzák meg pontosan, hogy egyes vállalatok hány állatot használhatnak fel a kutatáshoz, a Neuralink állatkísérleti tevékenységét ismerő források szerint összesen mintegy 1500 állat, köztük több mint 280 juh, sertés és majom esett már áldozatául a tesztelésnek 2018 óta. A cég emellett patkányokkal és egerekkel is végzett kutatásokat, de a becslést nehezíti, hogy pontos adatokat nem vezetnek a tesztelésekről.

Az állatok halálozásában az is fontos szerepet játszik, hogy a kísérletek lezárása után boncolás után is megvizsgálhassák, milyen hatással volt az implantátum a szervezetükre. A Neuralink jelenlegi és korábbi alkalmazottjai azonban azt állítják, hogy a halálozások száma magasabb a szükségesnél, ami annak tulajdonítható, hogy Elon Musk bármi áron, de fel akarja gyorsítani a kutatásokat. Három korábbi alkalmazott azt állítja, hogy az évek során Musk többször is agresszívan akarta a munka felgyorsítására bírni őket, és azt mondta:

Képzeljék el, hogy egy bombát kötöttek a fejükre.

A Twitternél tapasztalt agresszív vezetői attitűd képét erősíti az is, hogy Musk néhány évvel ezelőtt azzal fenyegette meg a Neuralink dolgozóit, hogy piaci csődöt fog jelenteni, ha nem gyorsítanak a fejlesztésen. A brutális állatkísérletek és zavaró munkakörnyezet miatt azóta többen is távoztak a cégtől.

Öt dolgozó, aki a Neuralink állatkísérletein dolgozott, ezzel szemben épp azért tett belső panaszt, hogy egy hagyományosabb vizsgálati megközelítést alkalmazzanak. Ennek az volna a lényege, hogy egyszerre csak egy alanyt tesztelnek, és levonják a vonatkozó következtetéseket, mielőtt további állatkísérletekre térnének át.

Muskék ezzel szemben több vizsgálatot futtattak szimultán, ami ahhoz vezet, hogy több állatot tesztelnek és ölnek meg, mivel ez a megközelítés ismételt vizsgálatokat igényel.

Musk türelmetlenségét az okozza, hogy a Neuralink számos alkalommal lekéste már a határidőket, amit a vezetőség túl könnyedén tűzött ki. Persze az sem mellékes, hogy a Neuralink konkurense, a 2016-ban indított Synchron már megkapta az FDA (amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer engedélyeztetési Hivatal) engedélyét az emberi kísérletek 2021-es megkezdésére. A Synchron szintén végzett állatkísérleteket, a tanulmányok szerint azonban mindössze 80 birkát öltek meg a tesztelés során.