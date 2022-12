Ralph Fiennes ma ünnepli 60. születésnapját. A brit színész több mint három évtizedes karrierje alatt számtalan szerepben mutatta meg a tehetségét, ötvennél is több film készítésében vett részt. Fiennes alakítása felejthetetlen volt többek mellett a Schindler listájában, az Angol betegben és A Grand Budapest Hotelben is, és sokan emlékeznek rá a Harry Potter-filmek főgonoszaként, Voldemortként is. Kvízünkből kiderül, mennyire ismered jól a varázsló univerzum Sötét Nagyurát. A maximális pontszám eléréséhez a könyvekből és a filmekből szerzett tudásodra is szükséged lesz.

Kvíz: Mennyire vagy képben a Harry Potter-filmek Sötét Nagyurával? Egy kérdésre négy lehetséges válaszlehetőséget mutatunk, de mindig csak egy állítás lesz igaz. Indítás 1. Mikor született a Sötét Nagyúr? 1916. december 31. 1926. december 31. 1936. december 31. 1946. december 31. 2. Kik voltak a szülei? Merope Gomold és Tom Denem Minerva Crane és Xenophilius Denem Matilda Burke és Colin Denem Maude Peverell és Amos Denem 3. Hol nőtt fel? A szülei házában. Egy londoni bentlakásos iskolában. A nagyszülei tanyáján. Egy árvaházban. 4. Ralp Fiennes melyik Harry Potter-filmben tűnt fel először Vodemortként? A Harry Potter és a Bölcsek Kövében A Harry Potter és a Titkok Kamrájában A Harry Potter és az azkabani fogolyban A Harry Potter és a Tűz Serlegében 5. Melyik roxforti tanártól kérdezte meg a fiatal Voldemort, hogy lehetséges-e egynél több horcruxot készíteni? Albus Dumbledore-tól Horatius Lumpslucktól Minerva McGalagonytól Pomona Bimbától 6. Hány éves volt, amikor elkészítette az első horcruxát? 15 16 17 18 7. Mihez kezdett azután, hogy kijárta a varázslóiskolát? A Borgin és Burkes nevű régiségboltban kezdett dolgozni. Auror lett belőle. A Roxfortban maradt, hogy sötét varázslatok kivédését tanítson. A Mágiaügyi Minisztériumban kezdett dolgozni. 8. Melyik az egyetlen Harry Potter-film, amiben Voldemort egyáltalán nem szerepel? A Harry Potter és az azkabani fogoly A Harry Potter és a Tűz Serlege A Harry Potter és a Főnix Rendje A Harry Potter és a Félvér herceg 9. Melyik híve tett kísérletet arra, hogy elpusztítsa a medál-horcruxot? Lucius Malfoy Féregfark Augustus Rookwood Regulus Arcturus Black 10. Miért állt ellen Voldemortnak a bodzapálca? Albus Dumbledore védővarázslata miatt. Mert a Sötét Nagyúr meggyengült az ereklyék megfogyatkozása után. Mert a pálca Harry Pottert tartotta a gazdájának. Azért, mert Perselus Piton a halála előtt elátkozta a pálcát. 11. Kitől született gyereke Voldemortnak a Harry Potter és az elátkozott gyermek című könyv szerint? Rita Vitroltól Bellatrix Lestrange-től Narcissa Malfoy-tól Alecto Carrowtól 12. Hogy hívják Voldemort lányát? Helena Andromeda Sybill Delphini 1 / 12 kérdés Kiértékelés