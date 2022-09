Grimes fotót mutatott a kislányáról, amint technóra táncol Nietzsche egyik könyve felett

Tavasszal derült ki, hogy Grimes-nak és Elon Musknak béranya segítségével született egy második gyereke, már a szakításuk után. Így kétéves kisfiuk, X Æ A-12 mellett egy Exa Dark Sideræl névre keresztelt kislány szülei is ők ketten.

Az énekesnő nem gyakran mutogatja a gyerekeit, de pár napja posztolt egy képet a most kilenc hónapos kislányról a Twitterén.

– írta a fotóhoz.

My daughter is dancing to techno over this copy of the birth of tragedy by nietzsche – what a queen pic.twitter.com/GajRCEVDen

