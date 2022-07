Cher az első vetéléséről: A férjem talált rám 18 éves koromban, ahogy a padlón hintázva zokogok

Cher ma a Twitter oldalán írt arról, hogy amikor fiatal volt, három babáját is elveszítette. Az első vetélésekor 18 éves volt, és egyedül tartózkodott otthon.

– írta az énekesnő, utalva arra, hogy június végén az Egyesült Államokban eltörölték az abortuszhoz való alkotmányos jogot.

When I was young I had 3 miscarriages.1st at 18.I was alone in our house.son came home & I was sobbing,& rocking on our floor.when I got 2 dr I was screaming in pain.couldn’t even stop in elevator.dr sent me straight 2 hospital,& in2 operating rm.WHAT WOULD HAPPEN 2 ME TODAY😭

