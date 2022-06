Ben Affleck 10 éves fia bajba került egy Lamborghini volánja mögött

Nem a saját autójuk volt.

A TMZ képekkel együtt számolt be arról, hogy Jennifer Lopez, Ben Affleck és utóbbi tízéves fia, Samuel Affleck kisebb zűrbe keveredtek Los Angelesben. A színész a fiával látogatott el vasárnap egy luxusautó-kölcsönzőbe, ahol hosszasan átvizsgáltak több autót, köztük egy sárga Lamborghinit is. Affleck megengedte a gyereknek, hogy az bepattanjon az autó volánja mögé. Sebességbe is tette az autót, az pedig valamilyen formában, de érintkezett a mögöttük lévő BMW-vel.

Affleckék képviselői azt nyilatkozták a TMZ-nek, hogy semmifajta sérülés nem történt egyik autón sem, mindenki jól van az esetet követően. Képek a lap oldalán láthatók az esetről.