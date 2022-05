Szégyellik a szülei az ukrán menekült nőt, akit befogadott egy család, majd 10 nap után lelépett az apával

Azt mondja, nem ő tehet arról, hogy így alakultak a dolgok. A befogadó családanya máshogy vélekedik erről.

A 22 éves Szofija Karkagyim Kijevből menekült el a háború elől, és Nagy-Britanniában, Bradfordban fogadta be egy család, a 28 éves Lorna és a 29 éves Tony Garnett. Nyolc éve alkotnak egy párt Garrnették, született is már két gyerekük.

Tíz napja élt Karkagyim a családnál, mikor egy veszekedést követően a családanya arra kérte, távozzon, meglepetésére azonban párja is csatlakozott a nemrég befogadott nőhöz.

Kezdetektől fogva Anthonyre szegezte a tekintetét, fejébe vette, hogy elhódítja és elhódította. Egyszerűen nem értem, Anthony hogyan dobhatott el mindent egy nőért, akit csak két hete ismer. Összeomlott az életem

– nyilatkozta a Sunnak a családanya, aki először akkor kezdett el gyanakodni, mikor Karkagyim rövid topokat és vörös rúzst kezdett el hordani.

Karkagyim is nyilatkozott, és azt állítja, hogy nem ő a hibás, hanem Lorna Garnett, akinek a folyamatos gyanakvása terelte össze őket.

Az állandó gyanakvása, a feszültség, ami közelebb hozott engem és Tonyt.

A pár története az ukrán és a brit sajtót is élénken érdekli. Karkagyim arról is beszélt a lapnak, hogy a szülei szégyellik őt.

A szüleim azt mondják, hogy szégyellik magukat, és az utcára sem tudnak kimenni miattam. Azt mondják, miattam senki sem fogad be ukránokat Nagy-Britanniában.

Karkagyim állítja, közte és a családapa között semmi nem történt addig, míg el nem költöztek.

A nő Kijevből, illetve Lvivből menekült előbb Lengyelországba, majd Németországba és onnan tovább Nagy-Britanniába. Az állami befogadó programra jelentkezett a családdal, de végül nem a programon belül állapodtak meg, mert az túl lassúnak bizonyult, hanem a Facebookon vették fel a kapcsolatot.

A családanya azonban az első pillanattól ferde szemmel nézett a nőre és párjára, nem értette például, hogy miért kell minden estéjüket azzal tölteni, hogy együtt tévéznek Karkagyimmal. Ráadásul szerinte Karkagyim közvetlenül azelőtt festette ki magát, csinálta meg a haját, vette fel erősen dekoltált ruháját, hogy az egy egészségügyi intézményben biztonsági őrként dolgozó Tony hazaért volna. A szobáját is csak azután hagyta el, ha a férfi hazatért – állítja a csalódott anya, aki azt is hozzátette, hogy egy szomszédjuknak is feltűnt a férfi és a befogadott nő közötti kapcsolat, ahogy viselkednek egymással, ahogy beszélgetnek.

Kezdtem úgy érezni magamat, mint egy harmadik kerék, ahogy a kanapén ültek, nevettek és viccelődtek, miközben engem teljesen figyelmen kívül hagytak. Hirtelen nem szívesen látott vendég lettem a saját otthonomban.

Tony Garnett sajnálja a történteket, de szerinte ez szerelem volt első látásra Karkagyimmal. Sose érzett még hasonlót. Elköltözésük óta a férfi anyjánál élnek.