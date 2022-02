A depresszió testi tünetei, amelyekre kötelező odafigyelnünk

Ugyan mentális betegségként beszélünk a depresszióról, hosszú évek kutatásai azt bizonyítják, hogy a lelki tünetek mellett gyakran fizikai panaszok is társulnak hozzá. A tünetek kezelése tehát nemcsak a lelki, hanem a testi egészség helyreállítása miatt is fontos.

Oda-vissza

Levertség, rossz közérzet – a depressziót említve ez a kettő bizonyára mindenkinek eszébe jut. Általános tünetnek véljük őket, azonban a depresszió ennél jóval összetettebb mentális betegség. Gondoljunk bele, ha bármilyen fizikai sérülést szerzünk, az a lelkünkre is hatással van – és ez fordítva is igaz, azaz egy pszichés kórkép is járhat együtt testi panaszokkal.

Ugyan a depresszió leggyakoribb tünete az álmatlanság és a folytonos fáradtság, melyek a koncentrációs készségünk csökkenéséhez vezetnek (és vélhetően az élet minden területén rosszabbul fogunk teljesíteni emiatt), ám sajnos az is igaz, hogy testünk szinte minden porcikája megérzi a mentális gondjainkat. Kutatások szerint a test jóval érzékenyebben reagál például a fájdalomra olyankor, ha valaki depresszióközeli állapotba kerül.

A leggyakoribb jelek, amelyekre figyelnünk kell

A hátfájást például számos alkalommal társíthatjuk a depresszió meglétével, ugyanis a központi idegrendszer hatással van a testünkben kialakuló gyulladásokra. A fejfájás ugyancsak közismert tünet lehet, így hiába gondolja valaki azt, hogy „csak” a stressztől fáj a feje: amennyiben ez gyakran előfordul, akkor a háttérben akár depresszió is húzódhat. Például a szemöldök környéken jelentkező fájásnál jó okunk lehet rá, hogy mentális gondokra gyanakodjunk.

A hasfájás szintén rendkívül gyakori testi tünet lehet depressziós időszakokban. Valószínűleg mindannyian találkoztunk már az érzéssel, hogy egy fontos munkahelyi prezentáció vagy akár egy egyetemi vizsga előtt hasgörcsök, puffadás és hányinger kínzott bennünket. Az emésztőrendszer effajta reakciói összefüggésben állhatnak depresszióval, hiszen a szorongás előidézheti a bélflóra egyensúlyának megbomlását. Ugyanitt említhetjük a székrekedést is, amely szintén számos betegség kísérőtünete lehet, és amit nem egyszer pusztán érzelmek is előidézhetnek.

Ritkábban látásromlás is jelentkezhet, a depresszió ugyanis befolyásolja a látást, ami főként a fekete-fehér színek tévesztését okozza – a lelki egészség megingása ugyanis ronthatja a kontrasztérzékelésünket.

A depresszió általában az étkezési szokások megváltozásával is együtt jár. Van, aki észre sem veszi a mentális problémákat, mindössze annyit detektál, hogy alapvetően semmihez nincs kedve, az evésben azonban örömét leli. Főként az egészségtelen ételek, az édességek adnak gyors energiát, rövidtávú örömforrást, ám mindez hosszabb távon elhízáshoz is vezethet.

Meglehetős aggodalomra okot adó panasz az erős mellkasi fájdalom, amely mögött akár szervi okok, szívproblémák is állhatnak, a de depresszió esetében is jelentkezhet. Talán ilyenkor lenne a legfontosabb, hogy azonnal kérjük ki szakember véleményét, mert akár lelki, akár szervi eredetű a panasz, a diagnózis és a megfelelő kezelés hiánya súlyosabb problémákhoz vezethet.

A libidócsökkenés egyik leggyakoribb okozója a stressz, és ha ez tartósan jelen van az életünkben, az előbb-utóbb depressziót, és így további nehézségeket okozhat a szexuális életben, nem kímélve a párkapcsolatunkat sem.

Hirdetés Nyerje vissza életkedvét! Télen sokan érzik magukat tartósan lehangoltnak, fásultnak, kedvetlennek. Ebben számos tényező szerepet játszhat, köztük a napfény hiánya, a borús-hideg időjárás, de a stresszel teli, monoton, szürke hétköznapok is. Ha úgy érezzük, nem tudunk úrrá lenni rosszkedvünkön, segíthet az orbáncfű kivonatát tartalmazó Remotiv extra. Ez a patikában, vény nélkül kapható növényi gyógyszer képes javítani a hangulatot, fokozza a motivációt és csökkenti az enyhe depresszió további tüneteit.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.