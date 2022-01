Ciki dolgot kamuzott egy nő az állásinterjún, mert nagyon zavarban volt

Állásinterjúra menni az egyik legstresszesebb dolog az ember életében, ami többek közt azért is lehet, mert nem mindenki szeret magáról beszélni idegenek előtt, és a mondandónknak is jó benyomást kell keltenie az interjúztatóban. Egy ilyen esemény alatt több kellemetlen helyzet adódhat, mindenkiek van legalább egy borzalmas sztorija a témában. Elkezdett terjedni egy cikis történet a Redditen is, amit a történet női szereplőjének férje osztott meg a fórumon – szúrta ki a LadBible.

„Megkérdezték a feleségemet, mi volt élete eddigi legnagyobb eredménye, és ő rögtön a szakmai pályafutására gondolt. Amikor az interjúztató megkérdezte, hogy a munkán kívül mit tudna említeni, ő pánikba esett, és azt mondta, hogy szeret futni, általában 10 kilométert (valójában addig nem rohanna ki az ajtón, amíg nem ég a ház). A férfi erre megkérdezte, mi volt az eddigi legjobb ideje, erre a feleségem két órát válaszolt. Két óra!! Az interjúztató nevetésben tört ki, és megkérdezte, hogy a térdén kúszva sikerült-e ezt teljesíteni”. (A gyakorlott futóknak általában egy óra is elég a 10 kilométerhez kényelmes tempóban.)

A nő később bevallotta, hogy zavarban volt, és valójában hazudott. A füllentéssel szerencsére nem kaszálta el magát, végül megkapta az állást.