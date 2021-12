Tíz nem karácsonyi hangulatú karácsonyi film a nosztalgia jegyében

A következő lista azoknak szól, akik nemcsak a halászlével, töltött káposztával és bejglivel telítődtek, hanem az ünnepi hangulattal is. Íme tíz olyan, az ezredforduló előtt készült film, amely karácsonykor játszódik, mégsem tipikusan karácsonyi film.

1. Szerepcsere (1983)

John Landis lassan negyven éves vígjátéka egy furcsa emberkísérlet témáját járja körül Dan Aykroyd, Jamie Lee-Curtis és Eddie Murphy segítségével. A filmben Aykroyd egy kereskedőcég fiatal vezetőjét alakítja, akit a főnökei egy kísérlet kedvéért kicserélnek egy hajléktalan szélhámossal, azaz Murphyvel, hogy kiderítsék, ő ugyanúgy megállja-e a helyét a felelős pozícióban. Aykroyd ficsúr karaktere természetesen nem viseli jól ezt az egészet, és Mikulásnak öltözve balhét rendez egykori munkahelyén.

A főszereplők később ráeszmélnek, hogy a céget vezető idős testvérpár kísérleti nyulaivá váltak, és onnantól minden megváltozik.

2. Szörnyecskék (1984)

Ha a karácsonyi hangulattól túlfűtve valaki egyszerre vágyna még egy kis extra cukiságra és rengeteg borzongásra is, annak a legjobb választás a Szörnyecskék. Egy film az örök karácsonyi klasszikus, a Reszkessetek, beterörők! rendezőjének, Chris Columbusnak a tollából, amiből ha mást nem, azt mindenképp megtanulhatja az ember, miért ne ajándékozzon háziállatot. Főleg, ha nem tudja, milyen fajú a kiszemelt „állat”, és azt sem, hogyan kell gondozni.

3. Rocky IV. (1985)

Aki még karácsonykor sem bírja ki nagy összecsapások nélkül, annak érdemes elővennie ezt a Stallone-klasszikust. Bár a film nagy része nem az ünnepek alatt játszódik, de Rocky Balboa, az olasz csődör és a Dolph Lundgren által életre keltett szovjet szteroidbomba december 25-én bokszolja le a hidegháborút, Rocky pedig egyenesen a havas Szibériában készül fel a nagy ütközetre. És közben még kivételesen szakállat is növeszt.

4. Halálos fegyver (1987)

Listánk első darabja után egy újabb veteránsztori. Mondjuk, a Martin Riggs (Mel Gibson) és Roger Murtaugh (Danny Glover) megismerkedésének és munkakapcsolatának kezdetét bemutató film a buddy cop alműfaj alapdarabjaként az erőszak mellett sok humorral is operál. A karácsonyi kapcsolódás tekintetében meg kell említeni, hogy a korábbi hivatásos kommandózásba félig-meddig beleőrülő Riggs a fenyőfák árnyékában csap le a kokaindílerkedéssel fusizó faárusokra. A film utolsó esős összecsapásának a hátterében is ott van az ünnepi dekoráció, ami után Riggset az újdonsült barátja még egy karácsonyi vacsorára is áthívja.

És ha a film megnézése után kedvet kapott pár hasonló stílusú, karácsony környékén játszódó filmre, akkor nyugodtan vegye elő a forgatókönyvíró Shane Black többi filmjét is. Nagy eséllyel nem fog mellényúlni, hiszen a közreműködésével több olyan film is készült, ami ebben a szent időszakban játszódik (Az utolsó cserkész; Durr, durr és csók; Vasember 3).

5. Drágán add az életed! (1988)

A Bruce Willis által alakított John McClane egy Los Angeles-i céges karácsonyi buliban lesz egyszerű New York-i zsaruból az a véres trikós, mezítlábas hős, akit mindenki ismer. Ezért semmi meglepő nincs abban, hogy sokan ezt tartják a kedvenc karácsonyi filmjüknek. Még filmekben és sorozatokban is előkerül ez a közkeletű vélemény, amitől persze a klasszikus karácsonyi filmek megrögzött rajongóit legalább annyira kirázhatja a hideg, mint amennyire John McClane-t kirázza a hideg a talpába ragadt üvegszilánkoktól.

A recept annyira bevált, hogy az első folytatás, az 1990-es Még drágább az életed! is karácsonykor játszódik, szóval aki nagyon ráér, azt is megnézheti.

6. Szellemirtók 2. (1989)

A karácsonyi vérengzés után térjünk vissza kicsit az ünnepi borzongáshoz. A cuki szőrmókból szörnyeteggé változó lényeket bemutató Szörnyecskék után itt egy hasonlóan humoros és hasonlóan ijesztő film, a Szellemirtók második epizódja arra az esetre, ha az ünnepi hangulatban már túltelítődnénk a szent szellemmel, de mégsem akarnánk elszakadni a szellemek világától.

Harold Ramis, Dan Aykroyd, Bill Murray és Ernie Hudson második közös szellemvadászata ugyanis az ünnepek idején játszódik. A film azért is kifejezetten ajánlott, mert a kezeslábasba öltözött tudóscsapatnak ebben a részben Vigóval, a Kárpátok rémével kell megküzdenie, aki egy festményből kel életre.

7. Ollókezű Edward (1990)

Tim Burton filmje elsősorban azoknak ajánlott, akik a karácsonyi tündérmesék szirupos hangulatát megunva másfajta tündérmesékre vágynak. A Winona Ryder és Johnny Depp főszereplésével készült film azoknak is kiváló program lehet, akik egyedül töltik az ünnepeket, főleg ha úgy érzik, hogy ennek a különcségük az oka – az ollókezekkel megáldott címszereplőnél ugyanis szinte lehetetlen különcebbnek lenni.

Bár a történetnek csak az utolsó harmada játszódik egy karácsonyi bulin, a végtagjaival varázsoló Edward segítségével akkor is fehér karácsonyunk lehet, ha az időjárási viszonyok fittyet hánynak az igényeinkre.

8. Batman visszatér (1992)

Tim Burton láthatóan szereti a karácsony témáját, elég csak listánk előző darabjára, vagy a Karácsonyi lidércnyomás című 1993-as animációs filmre gondolni, amelyben a rendező íróként működött közre. De milyen tízes lista lenne egy alternatív filmajánló 2021-ben szuperhősmozi nélkül? Ezért Michael Keaton Denevéremberként való visszatérése sem maradhat ki a listánkból. A két meg nem értett árva, Bruce Wayne és a Pingvinné avanzsáló Oswald Cobblepot (Danny DeVito) párharcát bemutató sztori bőven tartalmaz ünnephez kapcsolódó momentumot: Batman először a gothami karácsonyfa kivilágításakor kialakuló káoszban bukkan fel, és a film végén is csak annyit mond neki búcsúzóul hű komornyikja, hogy boldog karácsonyt.

9. Tágra zárt szemek (1999)

Ha már a Szörnyecskékből az az egyik tanulság, hogy nem érdemes élő állatot ajándékba adni, akkor Stanley Kubrick utolsó filmjéből is vonjunk le egy sajátos következtetést: nem biztos, hogy jó ötlet spontán csavarogni karácsony éjjelén. Dr. Bill Harford (Tom Cruise) fél New Yorkon átívelő karácsonyi vergődése ugyanis egyáltalán nem úgy sül el, mint ahogy azt ő (vagy a néző) elképzeli.

Csavargás helyett ajánlott inkább a doktor úr feleségének, Alice Harfordnak a példáját követni – akit Nicole Kidman, Cruise akkori párja játszik –, és egyszerűen lefeküdni aludni. Nehogy az ember véletlenül úgy járjon a céltalan bolyongása végén, mint a jó doktor.

+1: Rambo (1982)

Sylvester Stallone Rocky utáni nagy első dobása – amiben bizonyította, hogy nemcsak az ökleivel (és persze a szívével) képes harcolni, hanem a fegyverekkel hadonászás is kifejezetten jól áll neki – egy John Rambo nevű vietnámi veterán katona bolyongását mutatja be egy karácsonyra készülő álmos vidéki kisvárosban, ahol a törvény őrei szó szerint hajtóvadászatot indítanak ellene. Ez esetben nem filmrészletet mutatunk, hanem egy igényes reklámszpotot, az 1985-ös első folytatáshoz kiadott játékfigurák hirdetését. Az állig felfegyverkezett harcosokat és a helikoptert a fa alá szánták a békés ünnepi hangulatra nem annyira apelláló marketingesek.