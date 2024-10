PSG Ogli a DWTS-ról: Odamegyek, táncolok, meghallgatom, amit mondanak – pont leszarom, úgyis beszavaznak

Szombaton Papp Olivér, vagy művésznevén PSG Ogli is táncparkettre lépett a Dancing with the Stars című műsorban. Kevés pontot adott, hiszen táncpartnerét is elejtette a produkció legvégén, ám így is beszavazták őt a második adásra.

Az internetes híresség vasárnap élő adást tartott a Twitch platformján, ahol rögtön a műsor kivesézésével indított, megköszönve a szavazatokat nézőinek, figyeltünk fel rá. Továbbá kiemelte, a műsor más szereplői talán túl nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hassanak a nézők érzelmeire.

Félreértés ne essék, semmi bajom senkivel, de ez a sajnáltatás, hogy mindenki sír… elérzékenyülés meg minden. Én soha nem fogok beállni csicskának, előbb esek ki, minthogy elkezdjem magam sajnáltatni. Odamegyek, letáncolom, meghallgatom, amit mondanak, pont leszarom, úgyis beszavaztok, srácok, és ennyi. Én is mondhatnám, hogy jaj, volt egy keresztszalag-szakadásom, nagyon nehéz volt felkészülni

– váltott át sírást imitálva az internetes híresség.