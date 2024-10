Véget nem érő füttyszó és hurrogás fogadta Orbánt Georgiában

Cikkünk Frissül!

Szalome Zurabishvili köztársasági elnök tüntetni hívta a grúzokat, miután élén vele az ellenzék szerint csalás történt, ezért nem fogadták el az oroszbarát Georgiai Álom kormánypárt szombati győzelmét a parlamenti választásokon. A Tbiliszi központjában lévő grúz parlament főépülete előtt sok ezer demonstráló gyűlt össze hétfő estére, írta a Radio Free Europe.

Nem veszítettétek el a választást… Ellopták a szavazatotokat, és megpróbálták ellopni a jövőtöket, de ehhez senkinek sincs joga, és ti sem fogjátok hagyni, hogy ezt tegyék!

– mondta Zurabishvili, és megfogadta, hogy megvédi a dél-kaukázusi ország Európai Unióba vezető útját. A köztársasági elnök arról beszélt, hogy a választás hivatalos eredménye egy orosz különleges művelet eredménye, „a hibrid hadviselés egyik új formája, amelyet népünk, országunk ellen folytatnak”.

Migliaia di manifestanti a Tbilisi rifiutano i risultati delle elezioni parlamentari, accusando il partito filo-russo “Sogno Georgiano” di aver “rubato” la vittoria. Anche il presidente della Georgia si unisce al coro di dissenso, denunciando gravi irregolarità. pic.twitter.com/yUuyAcNQFm — The Dagda (@greatgoddagda) October 28, 2024

Kifütyülték Orbánt

Orbán Viktort véget nem érő füttyszó és hurrogás fogadta a tüntetők részéről, amint delegációjával megérkezett a tbiliszi Mariott Hotelhez az oroszbarát kormánypárt meghívására a potenciálisan elcsalt választások másnapján.

Media reports that people are booing Orban as he arrives at the Tbilisi Marriott Hotel, where opposition members and diplomats are meeting. pic.twitter.com/zFIEFHHiy6 — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) October 28, 2024

Orbán a biztonsági őrei kíséretében hagyta el a hotelt, ami történetesen a kormányellenes tüntetésnek is otthont adó Rusztavelli körúton található.

Footage shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban leaving his hotel in Tbilisi, near the Georgian parliament where tens of thousands gather right now to protest election rigging, as he was met with loud boos from the crowd on his way to his escort. pic.twitter.com/47g1H5xNBs — Formula NEWS | English (@FormulaGe) October 28, 2024

A tüntetők között vannak, akik kézjelekkel köszöntötték a magyar miniszterelnököt.