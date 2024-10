Tiborcz István reagált: más adónemeket azért befizetett a BDPST, ha a nyereségadót nem is

Arra bíztatom a hazai nagyvállalatokat és a multinacionális cégeket, hogy ők is vegyék ki a részüket az építészeti örökségünk megmentéséből, hogy még szebb legyen Budapest és Magyarország!

– írta Tiborcz István azt követően, hogy kiderült: a műemlék-felújítási adókedvezmény révén az egész cégcsoportjában rendszeresen nullára redukálták a társasági nyereségadó (tao) fizetési kötelezettséget.

Lapunk hétfőn írta meg, hogy Orbán Viktor vejének cégcsoportja, a BDPST Group öt éve lényegében nem fizette ezt az adónemet, mert Varga Mihály pénzügyminiszter javaslatára 2017-ben bevezettek egy olyan adókedvezményt, amelyet a BDPST igen hatékonyan ki tudott használni. A módosítás megengedte, hogy a műemlék épületek és a helyi védelem alatt álló ingatlanok felújítását végző cégek a beruházási érték kétszeresével csökkenthessék az adóalapjukat, vagy ha nincs nyereségük, akkor a kedvezmény továbbadhatják a kapcsolt vállalkozásoknak.

A BDPST Zrt. 2019 óta egyáltalán nem fizetett taót, és a csoport többi tagjánál is csak elvétve fordult elő, hogy kisebb összegeket utaltak ezen a címen a költségvetésbe.

Tiborcz a LinkedInre kitett bejegyzésében lapunk állításait, és a cikkben szereplő számadatokat nem cáfolta. A 24.hu összesítése szerint a főként hitelekből finanszírozott felújítások révén a BTPST-ben és kapcsolt vállalkozásaiban 2019 és 2023 között – a törvénymódosításnak köszönhetően – összesen mintegy 30 milliárd forint műemléki adókedvezmény csapódott le, amiből minden évben éppen annyit érvényesítettek, amennyire szükség volt ahhoz, hogy megússzák a társaságiadó-fizetést.

Tiborcz viszont olyan adatokat szerepeltet a bejegyzésében, amelyeket nem lehet pontosan beazonosítani. Azt írta például, hogy a BDPST Group az elmúlt években több mint 90 milliárd forintot költött olyan műemléki épületek felújítására. Az összeggel kapcsolatos bizonytalanság oka főként az, hogy a cégcsoport összetétele az elmúlt években folyamatosan változott, és sok cég nem került be a kapcsolt vállalkozások körébe, annak ellenére sem, hogy a csoport tagjaként emlegették.

A bejegyzésben az is szerepel „a hatályos adózási törvények adta lehetőséggel élve az elmúlt hét év során összesen ennek az összegnek a töredékét, 2,8 milliárd forintot érvényesítette a cég társasági adókedvezményként”.

Tiborcz itt vélhetően (szintén nem egyértelmű a megfogalmazás) a be nem fizetett adó pontos mértékre utal. Ha nem, azt könnyen cáfolja, hogy a központi cég, a BDPST Zrt. egyes években egymaga a 2,8 milliárdnál jóval nagyobb összegeket „érvényesített”. (Képünkön a cég 2022-es mérlegének részlete látható, amely azt bizonyítja, hogy abban az évben 6,1 milliárddal csökkentették az adóalapot.)

A bejegyzésben szerepel az is, hogy a BDPST csoport és vállalatai (itt sem egyértelmű a kör, hiszen újabban a Gránit Bankot is a csoportba sorolják) 2023-ban több mint 15 milliárd forint adót fizettek be különböző adónemeken keresztül (jövedelmet terhelő adók és ágazatspecifikus adók formájában) a magyar költségvetésnek és az érintett önkormányzatoknak.

A BDPST csoportszintű adóoptimalizálását Magyar Péter sem hagyta szó nélkül. A Tisza Párt vezetője hétfőn azt közölte:

Nem elég, hogy 100 milliárdokat kap az apósától, de még az adófizetés alól is mentesítik. Al Capone hozzájuk képest egy kezdő óvodás volt. 2026-tól változik a világ. Tiborcz Pista, készítsd a bukszád!

– kommentálta a politikus a helyzetet.

Tiborcz Magyar Péternek is visszaszólt a közösségi oldalon: