Demcsák Zsuzsa megmutatta ritkán látott testvérét

A Pisai Ferde Torony előtt és a tengerrel a háttérben is fotózkodott Demcsák Zsuzsa a bátyjával, Gergellyel. A képeket a műsorvezető osztotta meg közösségi oldalán, posztjában pedig két videó is helyet kapott, melyen gyerekeik is láthatók.

Emlékszem, mennyire utáltunk menni, sétálni, várost nézni gyerekként a szüleinkkel, amikor csak aludni és pihenni vágytunk😅 Ma meg itt vagyunk a testvéremmel és a férjemmel, eddig 33 km a lábunkban és hajtjuk a gyerekeimet és az ő párjaikat, hiszen annyi minden van, amit meg akarunk nekik mutatni. Így változik az élet, így szép❤️ Remélem, ezt a stafétát majd ők is átadják🤗

– írta bejegyzésében Demcsák Zsuzsa.