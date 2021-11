Mit tegyünk, hogy télen is jól aludjunk?

Egy legfrissebb elmélet szerint a neandervölgyi ember téli álomban vészelte át a hosszú, élelemben szegény és dermesztően fagyos hónapokat, ám a civilizált emberré fejlődés során a Homo Sapiens ezt a képességet – ha volt neki egyáltalán – már elveszítette. Egyfajta „téli üzemmód” mégis létezik ma is, hiszen ilyenkor lassúbbak, aluszékonyabbak vagyunk, és amennyire csak megengedhetjük magunknak, több időt töltünk pihenéssel. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindezektől jobban is aludnánk, sőt sokan kifejezetten rosszabbul, álmatlansággal küzdve töltik a téli éjszakáikat. Mit lehet tenni ez ellen?

Ősi ösztönünk, hogy a hideg évszakokban a szervezetünk tartalékait pihenéssel kíméljük, mint ahogy az is, hogy minden alkalmat igyekszünk megragadni arra, hogy az energiaraktárainkat feltöltsük. Kézenfekvő erre a „bekuckózás”: keveset mozgunk, több időt töltünk az ágyban és akkor is eszünk, ha épp nem vagyunk éhesek. Mindhárom dologgal könnyen túlzásba eshetünk télen, és leggyakrabban – ha csak nincs valamilyen egyéb betegség a háttérben – ez az oka a nyugtalan téli alvásnak is. Lássuk tehát, mi lehet mindennek az ellenszere.

Minél több fényt!

A hideg és a rossz idő nem arra ösztönzi az embert, hogy a szabad levegőre menjen, pedig ez a legfőbb titka annak, hogy télen is megőrizzük az egészségünket és éjjelenként jól aludjunk. Az első jó tanács tehát az, hogy mozduljunk ki télen is, mert minél többet vagyunk a szabadban, annál több napfény ér minket, ami által növekszik a hormonjaink működését és ezen keresztül az alvásciklusunkat befolyásoló D-vitamin mennyisége a testünkben. A napfény visszafogja emellett az aluszékonyságot előidéző melatonin nevű hormon termelését, és helyette az ébrenlétet és koncentrációt segítő kortizol termelését indítja be. Egyszóval a fény hatására éberebbek leszünk, nagyobb kedvvel mozgunk, amitől a szervezetünk és annak lebontó folyamatai aktívabbak maradnak. Így estére a kimerültség és az alvást gátló levertség helyett kellemes és egészséges fáradtságot érzünk majd, és könnyebben szenderedünk pihentető álomba.

Ne tekerjük fel a fűtést!

Sokan hajlamosak az indokoltnál jobban befűteni a lakást a fagyosabb napokon, és csak akkor érzik jól magukat, ha 24-25 fok van az otthonukban. Holott a pihenés szempontjából ez gondot is jelenthet, hiszen ha a magas hőmérséklet éjszakára is megmarad, az gátolja a nyugodt, mély alvást, aminek fiziológiai feltétele, hogy a testhőmérsékletünk a nappalinál alacsonyabb legyen. 25 fokban ezt sokkal nagyobb küzdelmek árán tudja csak elérni a szervezetünk, így megeshet, hogy nyugodt pihenés helyett csak felszínesen alszunk és izzadtan forgolódunk. A jó alváshoz a szakértők szerint körülbelül 18 fokos hálószoba-hőmérséklet lenne az ideális, ezért éjszakára inkább tekerjük le a termosztátot: ettől nemcsak jobban alszunk majd, hanem a pénztárcánkat is kíméljük vele. A túl meleg szobahőmérséklettel az is probléma, hogy az intenzív fűtés kiszárítja a levegőt, ami így irritálja a légutakat, és ez a kellemetlenség szintén akadálya lehet a nyugodt alvásnak.

Eddzünk többet!

A mozgás a depresszió és a rossz közérzet legjobb ellenszere – márpedig télen e kettő könnyen hatalmába kerítheti az embert, megint csak rontva a nyugodt alvás esélyeit. A fittség, a jó erőnlét érzése viszont derűlátással, pozitív érzésekkel és örömmel tölt el, fokozza a teherbírást és az aktivitást, márpedig egy aktívan, jó hangulatban töltött nap után könnyebben jön majd álom a szemünkre, és az alvásunk is pihentetőbb lesz.

Együnk kevesebbet!

A szervezetünknek immár télen sincs szüksége látványosan több energiára, mint nyáron, hiszen ruházkodással, fűtéssel és egyéb furfangokkal az ember ma már ki tudja védeni a természet támadásait a kemény hónapokban is. Az ősi késztetés azonban, hogy energiaraktárrá alakítsuk a testünket, azaz zsírkészletet halmozzunk fel, továbbra is jelen van, pedig ez már nem szolgálja az eredeti célt és nem szükséges az életben maradáshoz. Ha engedve az ösztönnek mégis fokozzuk a táplálkozást, attól csak elhízhatunk, ami önmagában is alvást nehezítő körülmény, később pedig olyan betegségek kialakulásának lehet az alapja, amik megint csak a nyugodt álmunkat tehetik tönkre. Külön ügyeljünk ezért arra, hogy télen se fogyasszunk a szokottnál nagyobb mennyiségű zsíros, nehéz, fűszeres ételt, illetve túl sok szénhidrátot, és mindig csak annyit együnk, amennyi az éhségünket csillapítja.

A téli serkentőszerek nem segítik az alvást

A téli rosszkedv ellen szívesen veszünk magunkhoz a szokottnál több serkentőszert, így például gyakrabban kávézunk és teázunk, vagy iszunk meg egy-két pohár bort vagy kellemes belső meleget adó pálinkát a fagyos napokon, mint egyébként. Az alkohol, a koffein és a teában található serkentő anyagok azonban akadályozzák, hogy a szervezetünk estére nyugalomba vonuljon és pihenjen – különösen akkor, ha ezeket az italokat a lefekvés előtt fogyasztjuk. A legjobb, ha hasonló elvet követünk itt is, mint az étkezésnél: télen se emeljük az adagot, és ha lehet, alvás előtt néhány órával már ne éljünk serkentő hatású szerekkel.

Hirdetés Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriana, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Már nagyobb, 60 szemes kiszerelésben is elérhető.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.