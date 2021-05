Kardashianék után Bella Thorne családjával indítanának realityt Amerikában

Bizonyára szüksége van erre az amerikai tévénézőknek.

A Page Six címoldalán hozott le egy érdekes hírt, miszerint a hamarosan megszűnő Keeping Up With the Kardashians című valóságshow kitalálója, Ryan Seacrest máris új realityt ötlött ki fejben.

Az egykori Disney-sztár színésznő, majd később pornófilm-rendezővé avanzsált Bella Thorne és családja életét ültetnék át reality-köntösbe. Thorne-nak két testvére van, akiket szintén szeretnének meggyőzni a projekthez.

Seacrest sajtósai azonnal elhessegették a pletykát, de a Page Six tudni véli, hogy már zajlanak a megbeszélések.