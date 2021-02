Iggy Azalea azt ígérte, nem mutogatja gyerekét nyilvánosan, ezért posztolt róla egy komplett fotósorozatot

Nem bírta sokáig.

Iggy Azalea 2020 nyarán jelentette be, hogy született egy fia, akit Onyx-nak hívnak, és akiről azt nyilatkozta, semmi pénzért nem fogja mutogatni közösségi oldalán. A döntéséről csak annyit mondott, hogy nem szeretné, ha a világ szeme láttára nőne fel a gyerek, és különben is minderről csak azért számol be nyilvánosan, mert nem akarja azt a benyomást kelteni, mintha titkolni akarná fia kilétét.

Ennek ellenére most megosztott egy egész fotósorozatot gyerekéről, közeli képeken lehet látni az arcát, közösen is szerepelnek, de a rapper egy olyan képet is feltöltött, amin még csak terhes volt.