A Tinderen talált rá 22 éves vőlegényére az amerikai nagymama

Lehet, hogy akár az anyja is lehetnék Perry-nek, de ez nem állhat a boldogságom útjába. Perry és én tudjuk, hogy az volt megírva, hogy mi találkozzunk, és együtt legyünk, és nem érdekel, hogy mások mit gondolnak.

Így nyilatkozott az amerikai Észak-Karolina államban élő Sharon Hawkins, akinek lehet, hogy már három unokája van, de ez nem akadályozta meg abban, hogy fiatal férfiakra keressen rá a Tinderen – írta a brit bulvársajtó. Az ötvenéves, tanárként dolgozó nő elmondta, 2020 januárjában úgy döntött, hogy 19-re csökkenti a korhatárt a netes párkeresőn, és ekkor talált rá a 22 éves Perry Hopsteinre.

Bár tudta, hogy a férfi mindhárom gyermekénél fiatalabb, de nem tudott ellenállni az általa „modellkinézetűként” jellemzett Hopsteinnek, akit nem érdekelt, hogy Hawkins már nagymama, és pár nappal később már személyesen is találkoztak. Bár pár hét után szakítottak a 28 éves korkülönbség miatt, csak néhány hónapig bírták egymás nélkül, és újra randizni kezdtek, majd Perry oda is költözött hozzá.

A nő elmondása szerint gyermekei teljesen elfogadták, hogy egy náluk is fiatalabb férfival él együtt, csakúgy, mint az ifjú vőlegény családja is. A pár a beszámolók szerint még idén meg is fogja tartani az esküvőt.