Hozza vissza a tévé segítségével a nyári napokat

A nyárnak már vége, így végre fellélegezhetnek azok az ismerőseink, akik egyszerűen képtelenek elviselni a tartós forróságot, így jobb híján hónapokra begubóztak az otthonukba, hogy valahogy túléljék az év legmelegebb időszakát. Mi persze ilyenkor csak nézünk, és nem értjük, mégis mivel lehet elütni az időt a négy fal között, miközben a szabadban megszámlálhatatlanul sok a kikapcsolódási lehetőség. Nos, az otthon ülők most olyan fegyvert kapnak a kezükbe, amellyel könnyen pontot tehetnek minden hasonló vita végére.

A Vodafone tévé megoldása

A Vodafone legújabb szolgáltatása, a Vodafone TV minőségi szórakozást kínál a legforróbb napokra is, így most már elég lesz csak bekapcsolni a tévét a hűvös szobában, a tévé pedig szó szerint önteni fogja ránk a jobbnál jobb tartalmakat. A szolgáltatás lényege ugyanis épp abban áll, hogy az ízlésünknek és érdeklődési körünknek megfelelő műsorokat és filmeket gyűjt össze az ajánlóba: Egyrészt ott a korábban megtekintett műsorok alapján a személyes ajánlórendszere, ami segít a válogatásban, másrészt rögzíteni (90 órányi műsort), megállítani, visszapörgetni is lehet vele az adásokat, harmadrészt integrálható bele a más streaming alkalmazásunk is.