„Megrázott, hogy az amerikaiak ennyire rohadtul hülyék”

Az oltáselleneseket oltja a rapper doki – a halálát kívánják.

Zubin Damania már tíz éve küzdelmet folytat az interneten a tudománytalan, megbízhatatlan, épp ezért gyakran veszélyes információkat megosztókkal. A 47 éves kaliforniai orvos azonban nem a hagyományos fegyverekkel szállt csatába. ZDoggMD művésznéven rapperként is exponálja magát a közösségi oldalakon – tízmilliók kattintottak már a dalokra, paródiákra és egyéb videókra, amikben megpróbálja eloszlatni az egészségüggyel kapcsolatos rém- és álhíreket, félinformációkat és tudatos csúsztatásokat.

A legutóbbi nagy dobása júniusban volt, amikor egy Eminem-dalból készített paródiát: arra a sokak által megosztott álhírre reflektált, miszerint Bill Gates állítólag azt mondta, a COVID-19 vakcina egymilliárd ember halálához vezethet majd. A klip elején híradóbejátszást láthatunk: egy valós, megtörtént eset hangzik el – egy négyéves kisfiú meghalt, miután anyja egy oltásellenes Facebook-csoportban kért tanácsot, és a válaszok alapján nem adatta be fiának az influenza elleni gyógyszert. A refrénben pedig visszatérő elem az, hogy:

Mi szükségem lenne orvosokra, hiszen a Google-keresés feldobott egy csomó találatot, és én mindegyikben hiszek.

Alighanem kommunikációs szempontból a koronavírus-járvány az eddigi legnagyobb kihívás Damania számára – és mindazoknak, akik megpróbálnak szembeszállni a hazugságokkal és kamuhírekkel, hiszen az oltásellenes mozgalom hívei és a hasonló terepeken mozgó online aktivisták talán még soha nem voltak ennyire aktívak.

A Damania-sztorit bemutató Bloomberg-cikk is egy idei esettel indít: egy Cincinnatiban dolgozó gyerekorvos, Nicole Baldwin posztolt a közösségi oldalakra egy listát azokról a betegségekről, amiket meg lehet előzni védőoltásokkal, majd cáfolt egy népszerű összeesküvés-elméletben terjesztett információt, miszerint az oltások fejlődési rendellenességeket okoznak.

Az oltásellenes mozgalom tagjai nyomban lejárató hadjáratot indítottak az orvos ellen, aki annyi életveszélyes fenyegetést kapott, hogy rendőrökkel kellett védeni az otthonát. Aktivizálta magát a Shots Heard Round The World nevű szervezet is, amely kifejezetten az oltásellenesek szervezett akcióitól védi az egészségügyi dolgozókat. És ők vetették be csodafegyverként Damaniát is, aki számos orvost vett rá, hogy egy országos kampány keretében a Twitteren álljanak ki a meghurcolt kolléga mellett.

Rap a hülyeség ellen

Az egészségügy szuperhősének kommunikációs karrierje tíz éve egy beszélgetéssel kezdődött. Gyermekorvos ismerősétől megtudta: lassan annyian tiltják meg, hogy gyerekeik megkapják a szükséges oltásokat, hogy már az életveszélyes járványok újraéledésének megakadályozása a tét. Akkor gondolta először Damania doktor, hogy valamit tenni kellene.

A legtöbben tudományos érvekkel próbálják győzködni az oltáselleneseket, doktor Damania kelléktára azonban ennél sokkal bőségesebb: amellett, hogy maga is közöl egészségügyi szaktekintélyekkel készített interjúkat, mégis a vicces-odamondós videói azok, amelyekkel igazán betalál.

Szerinte ugyanis pontosan ugyanazokkal a fegyverekkel kell harcolni, mint amiket az oltások ellenzői bevetnek:

ha ők a közösségi médiát és az algoritmusokat használják a győzködésre, akkor ugyanezeken a frontokon kell harcolni ellenük. Ha ők sem az információközlésre helyezik a hangsúlyt, akkor ellenük sem ér sokat a száraz tények felsorolása – ugyanúgy az érzelmekre kell hatni, ahogy az oltásfóbiások teszik azt a videóikban.

Az ellenük vívott harc egyik fontos állomása volt az a videója is, amelyben a Plandemic című kisfilmben elhangzó tényeket állításokat ostorozza. Mint azt korábban mi is megírtuk, a 26 perces dokumentumfilmnek tűnő felvétel május elején kezdett el terjedni a közösségi felületeken. Később a Facebook és a YouTube eltávolították mondván, alaptalan információkat terjesztett a járvánnyal kapcsolatban.

Damania cáfoló videójában – amely azóta meghaladta a 3 milliós nézettséget – már a huszadik másodpercben nagyon erősen fogalmaz:

Megrázott, hogy az amerikaiak ennyire rohadtul hülyék, hogy ennek a rettenetes szemét összeesküvés-baromságnak akár egyetlen másodpercét is komolyan veszik.

A koronavírus-járvány masszívan megnövelte Damania táborát, hiszen rengetegen kíváncsiak a valóban megbízható tudományos információkra egy olyan országban, amelynek elnökében tök komolyan felmerül a fertőtlenítő használatának lehetősége a Covid-19 ellenszereként.

Az orvos-rapper-influenszer világosan látja, mekkora szükség van és lesz a felvilágosításra, hiszen a jól értesültek már most tudni vélik (és nyilván terjesztik is), hogy a nagy gyógyszergyártó cégek megállapodtak az amerikai járványügyi hivatallal, hogy közösen profitálnak majd a készülő oltóanyag bevételéből, miközben pontosan tudják, hogy a vakcina nem is megbízható.

Damania szerint az egészségügynek kommunikációs szempontból is nagyon fel kell készülnie, hogy az oltottsági arány megfelelő legyen.

Az oltásellenesekről nem is írnánk most többet, hiszen rengeteg cikkben foglalkoztunk már velük korábban – a tevékenységükkel kapcsolatban talán az egyik legbeszédesebb adat, hogy a WHO az emberi egészségre leselkedő 10 legnagyobb veszély egyikeként említette a mozgalmat. Az biztos, hogy erőfeszítéseiknek van eredménye: az utóbbi években jóval kevesebben adatják be a védőoltásokat az amerikai óvodásoknak, mint korábban, és – micsoda véletlen – tavaly az utóbbi 25 év legdurvább kanyarójárványa tört ki az Államokban.

Nyilván nem független a mozgalomtól az sem, hogy egy augusztus elején megjelent Gallup-felmérés szerint az amerikaiak 35%-a visszautasítaná az ingyenesen beadható koronavírus elleni vakcinát. A pártállás szerinti bontásban az is látszik, hogy a magukat republikánusoknak vallók között ez az arány 53%.

(Egy nemrégiben elvégzett magyar országos reprezentatív felmérés adatai szerint a lakosság 55 százaléka nagy valószínűséggel beadatná magának a jóváhagyást kapott vakcinát.)

Influenszer születik

Damania 2010-ben – miközben még orvosként praktizált a Stanford Egyetem kórházában és Fremontban – töltötte fel az első videóját, azóta próbálja a legváltozatosabb módon terjeszteni a fontosnak tartott egészségügyi információkat: rappel a fekélyekről, lírai dalt ad elő a biztonságos szexről.

Igény láthatóan van rá: a ZDoggMD YouTube-csatornát több mint 250 ezren követik.

Az aktuális témákat – amint azt egy interjúban elárulta – úgy választja ki, hogy a kórházakat járva számos hiányossággal, problémával találkozik, és ilyenkor arra gondol, mi lenne, ha az anyja, a testvére vagy a gyereke feküdne az adott intézményben, majd pedig készít egy videót, ahol ezeket az ügyeket feszegeti. Emellett rengeteg visszajelzést és témafelvetést kap a kollégáktól: napi kétezer üzenetet kap Facebookon, Twitteren és más platformokon az egészségügyi dolgozóktól.

Mi lehet gyanús? Damania doktor szerint amikor információt keresünk egészségügyi témában, célszerű odafigyelni néhány dologra:

1. Óvakodni kell a szenzációhajhász nyelvezettől, mint például: „íme egy indok, amiért a hatóságok nem beszéltek erről”, vagy „ez egy titok, amiről azt akarják, hogy sosem tudd meg”.

2. Óvatosan kell bánni a nagy felfedezésekkel, és mindig át kell gondolni, van-e értelmük. Gyakran elég komoly hézag van az érvelők logikájában.

3. És mindig utána kell járni, hogy kik azok a személyek, akik megszólalnak egy ügyben. Mert például a Plandemicből ismert Judy Mikovits olyan „szakértő”, aki korábban már szakmailag hiteltelenné vált.

Ha belenézünk a YouTube-csatornába, a legfrissebb tartalmak között találhatunk a koronavírus elleni oltással kapcsolatos videót, egy másik kisfilmben a halálozási statisztikákkal foglalkozik, de arról is készült videó, hogy meddig tart a védettség, és hogy egyeseknél miért nem jelennek meg a betegség tünetei.

ZDoggMD-ként az egyik első óriási sikere a Dr. Harry nevű gyerekorvossal közösen előadott Immunize (avagy a vakcina himnusza) című dal volt – Travie McCoy Billionaire című, Bruno Mars közreműködésével készült számának paródiája –, ami talán legjobban összefoglalja azt, amiről Damania küldetése szól: a ninjaként bohóckodó Dr. Harryvel azt éneklik, szeretnék megvédeni az embereket a fertőzésektől, csakhogy

Akármerre nézek / Az internet hazugságokat terjeszt / Annyi szülő retteg a tündérmeséktől és a gyűlölettől / Nevelnem kell / Hogy olthassak.

Talán nem is kell mondani, hogy a paródiát óriási gyűlölethadjárat követte: az oltásellenesek minden lehetséges fórumon megpróbálták lejáratni ZDoggMD-t, még az orvos-rapper személyes adatait is közölték az interneten.

De Damaniának esze ágában sem volt meghátrálni, sőt: 2012-ben aztán az egészségügyi pályát háttérbe szorítva (ma már csak havi két-három napot dolgozik orvosként) úgy döntött, főfoglalkozású vlogger és megmondóember lesz, vagy ahogy ő mondja, Az Egészségügy Cenzúrázatlan Hangja.

A Facebookon jelenleg 1,8 millióan,

az Instagramon több mint 380 ezren,

a Twitteren több mint 60 ezren követik.

Videóinak össznézettsége meghaladja az 55 milliót. Amellett, hogy influenszerkedik (podcast-adásokat is készít amúgy), élőben is tart előadásokat világszerte. Nem egy esetben vallották be neki emberek, hogy az ő munkássága győzte meg őket a védőoltások fontosságáról, egy fiatal orvos pedig öngyilkossági gondolatokkal küzdve találkozott ZDoggMD kiégéssel kapcsolatos videójával, ami aztán segített neki kilábalni a válságból.

A felvilágosító tevékenység tehát zakatol, csakhogy Zubin Damania ma már titkolja, hogy pontosan hol készíti a tartalmakat, hiszen az oltásellenes radikálisoktól továbbra is rendszeresen kap halálos fenyegetéseket, olykor megspékelve azzal, hogy kilátásba helyezik a kiherélését is.