Letartóztattak és elvittek egy nyolcéves gyereket az iskolából floridai rendőrök

Az óriási vihart kavaró ügy azzal kezdődött, hogy a nyolcéves kisfiú, a tanára szerint „nem megfelelően” ült az ebédlőben, a floridai Key West Grace Adams általános iskolájában – írja az abc News.

A tanárnő állítólag többször rászólt a gyerekre, majd maga mellé ültette, hogy könnyebben fegyelmezhesse. A kisfiú egyszer azt mondta a tanárnak, hogy rá ne merje tenni a kezét, majd azzal fenyegette a pedagógust, hogy az anyja majd megveri. A kisfiú egy ponton megütötte a tanárnő mellkasát. Egy későbbi vizsgálat kiderítette, hogy a gyerek ütése semmilyen sérülést sem okozott a tanárnőnek.

A tanárnő az igazgatói irodába kísérte a gyereket, ahonnan rendőrt hívtak. Nem sokkal később két rendőr jelent meg az irodában, aztán pedig még kettő. Az elsőként kiérkező rendőrök a jelentésükben azt írták, azért hívtak erősítést, mert a nyolcéves kisfiú feltette az ökölbeszorított kezeit, mintha verekedni akarna velük.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He’s 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020