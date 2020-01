13 millió forintnak megfelelő dollárt talált a használtan vett kanapéban egy amerikai férfi

A michigani férfinek nagyon jól jött a pénz, ami jogilag az övé volt, de nem vitte rá a lélek, hogy megtartsa.

Pár héttel azután, hogy a Michigan államban élő Howard Kirby elkezdte használni a Habitat for Humanity jótékonysági szervezet egyik boltjában mindössze 70 dollárért (20 ezer forint) vásárolt kanapéját, észrevette, hogy valami nem stimmel a bútorral.

A lábtartó valahogy furcsán keménynek tűnt

– mondta el a férfi az MLive című helyi lapnak. Végül menye megnézte, mi lehet a baj, és a párnába rejtve egy dobozt találtak. A dobozban pedig készpénzt, nem is keveset: egészen pontosan 43 170 dollárt, azaz picivel több, mint 13 millió forintot.

Kirby elmondása szerint a pénz nagyon is jól jött volna neki: végleg ki tudta volna belőle fizetni a háza vételárát, megcsináltathatta volna a tetőt és még maradt volna is egy kevés. Még egy ügyvéddel is beszélt, aki közölte vele, hogy a pénz a törvények szerint az övé.

A kereszténységére büszke férfit azonban nem vitte rá a lélek, hogy megtartsa a pénzt, és inkább visszament a boltba, és ott kért segítséget, a kanapé eredeti tulajdonosának megtalálására. Végül sikerrel is jártak, és Kirby így vissza is tudta adni a pénzt a családnak, akik eladományozták a kanapét.

A kanapét a Habitat for Humanity boltjában leadó Kim Fauth-Newberry az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, hogy a bútor a nagyapjáé volt, aki nemrég halt meg. A nő elmondása szerint több boltban is megpróbálták leadni a kanapét, de alig akarták bevenni, és már arra készültek, hogy elégetik, ha senkinek sem kell.

