Kerül-e idén éneklő plüsscápa vagy kakiló kutyás naptár a fa alá?

Összeszedtük az idei karácsonyi kínálat legbetegebb darabjait.

Amikor az interneten próbáljuk abszolválni a teljes karácsonyi bevásárlást, és összevissza kattintgatva beleszaladunk a személyre szabható műpélóba, a kitömött egerekkel játszható sakkba vagy a vaginaparfümbe, mindig, de tényleg mindig azt gondoljuk, na, ez már tényleg a legdurvább, ennél már nem lesz értelmetlenebb, bizarrabb. És aztán mindig jön egy újabb éneklő-táncoló halas fali dísz.

Idén is körülnéztünk a virtuális polcokon, hogy összeállítsuk az aktuális kínálatból a kretén ajándékok világválogatottját, és ha már említettük az éneklő-táncoló halat, úgy gondoltuk, ez az ajándéktárgy annyira emblematikusan értelmetlen, hogy használjuk is a mérőszám gyanánt: 1-től 10-ig osztályoztuk az ajándékokat, ahol az 1 még olyasmi, ami kicsit azért bizarr, de akár még mi is szívesen elfogadnánk, a tízes pedig az éneklő-táncoló hal szintje – vagyis a legdurvább, amit páros lábbal rúgnánk ki a fa alól.

Kezdjük azokkal az ajándékokkal, amik el sem juthattak a fa alá.

Haláltáboros sörnyitó

Az Amazon.com Cyber Hétfő előtt egy nappal (ami ugye vasárnap, Magyarországon pedig a Black Friday elméletileg harmadik, gyakorlatilag harmincegyedik napja) eltávolított a kínálatából néhány, az auschwitzi koncentrációs tábor képeivel díszített karácsonyi tárgyat: egy sörnyitót, és három karácsonyfadíszt. Mindez azután történt, hogy az Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum egy Twitter-posztban kérte az online piacot a termékek levételére, mivel szerintük az auschwitzos karácsonyfadísz nem igazán helyénvaló, a sörnyitó meg… hát… elég nagy tiszteletlenség.

Nehéz lenne vitatkozni ezzel a véleménnyel, és közben azért az is elgondolkodtató, hogy egyáltalán ki az, aki szívesen bontja ki a tévé előtt ülve a sörét egy gázkamrákkal díszített sörnyitóval? Ki az, aki olyan díszeket helyez el a Názáreti Jézus születését ünneplő fájára, amin a haláltábort bekerítő szögesdrót látható? Vajon milyen célcsoportra targetáltak az ajándéktárgyak készítői?

Éneklő-táncoló hal index: 10

Karácsonyi talpalávalók

Ha megszavaztatnánk, mi az, amibe leginkább beleőrül az ember, mire végre eljut a tényleges karácsonyozásig, akkor több mint valószínű, hogy – az aranyvasárnapos-plazás-bevásárlókocsis zombisereg mellett – a szupermarketekben már november közepe óta üvöltetett ünnepi dalokat említené a többség. Nem véletlen, hogy világméretű sport lett a Whamageddon, a játék, amelynek célja, hogy az ember lehető legtovább megússza a Wham Last Christmas című slágerének meghall(gat)ását.

Mi az tehát, amit a legkevésbé sem szeretnénk hallani, amikor végre hazaérünk az ajándékvásárlásból? Így van: egy vidám karácsonyi dalocska.

Márpedig az alább látható, B&M által árusított lábtörlő (illetve egy szenzor, ami bármilyen lábtörlővel kompatibilis) pontosan ezt a szolgáltatást nyújtja: aki rálép, annak a We Wish You a Merry Christmas, a Jingle Bells és hasonló szezonális slágerek lejátszásával kedveskedik. Ki ne szeretne ezzel menőzni a vendégei előtt?

Anyone need this for Christmas😮Pick the NEW Musical Doormat Sensor up at B&M for £4.99❄️(📸Reedswood today) Közzétette: Bag a weekly bargain – 2019. november 16., szombat

Éneklő-táncoló hal index: 8

De ha lesben áll egy cápa

Maradjunk még a zenélő ajándékoknál: van itt ez a Baby Shark dal, amit valószínűleg a Föld összes embere ismer (2019. januári adat szerint eddig 5 milliárd alkalommal játszották le a különböző verzióit), leginkább azok a szülők, akik az otthoni lejátszások száma miatt már nem egyszer idegállapotba is kerültek miatta.

Talán már kezdtek is fellélegezni, hogy a kis lurkók elfelejtették ezt a kizárólag refrénből álló, mondhatni némileg monoton dalocskát, amikor a gyártók a karácsonyi szezonra bedobták (igazából már tavaly is volt egy próbálkozás, de most jóval olcsóbb) a cápabébi plüssállatkát, ami – természetesen – a megaslágert játssza. Három színben kínálják. Extra tartós elemmel :(

Éneklő-táncoló hal index: 7

(V)ágymelegítő

Amilyen szeretettel ölelik majd magukhoz a kicsik az éneklő plüsscápákat, olyan lelkesen bújnak majd szüleik az alább látható pénisz alakú melegítő palackhoz. A fázósak számára főnyeremény ez a praktikus gumitömlő, ami képes pillanatok alatt felmelegíteni egy napközben kihűlt ágyat.

A leírás szerint a melegítő pénisz pont olyan, mint egy normál vizes palack, csak épp „125 százalékkal nagyobb humorfaktorral”. Tulajdonképpen a világon senkit nem tudunk elképzelni, aki a képen látható nőhöz hasonlóan magához ölelne egy ilyen mosolygós arcú (!) forró gumipöcsöt, mindenesetre az eddigi (két) értékelés 5/5-ös, azaz kiváló.

Éneklő-táncoló hal index: 8

(Tegyük hozzá: annyiban mindenképp dicséret illeti az alkotókat, hogy ők legalább szándékosan készítettek kukialakú tárgyat, nem úgy, mint a korábban bemutatott karácsonyi póló gyártói, akik egy helyes kutyust szerettek volna ábrázolni az ünnepi viseleten, de valami teljesen más lett belőle).

Kakalendárium

Ha már szóba kerültek a kutyák, akkor nem mehetünk el szó nélkül a kakiló kutyákat tartalmazó 2020-as falinaptár mellett sem. A Hív a természet című ízléses kiadványban minden hónapban más és más fajtához tartozó ebet láthatunk szarás közben – természetesen a legkülönbözőbb környezetben: réten, utcán, erdőben, havas tájon. Mindezt potom 19 fontért (átszámítva 7400 forintért, plusz szállítási költségért) kínálják, és ha már itt járunk, érdemes alaposan körülnézünk a kapcsolódó termékek is, hiszen találhatunk kakiló kutyás kifestőkönyvet is, és itt érhetjük el az Én szartam című kiadványt is, ami nem más, mint egy wc-ben elhelyezhető vendégkönyv, ahol mindenki, aki nálunk járt (és pottyantott is), írásos bejegyzést hagyhat ott emlékbe.

Éneklő-táncoló hal index: 9

Kizártnak tartjuk ugyan, de ha valaki mégis kedvet kapna a fenti ajándéktárgyak bármelyikéhez, rögtön ajánlunk is egy parádés dobozt, amibe csomagolhatja: