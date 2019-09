Sztárban sztár leszek: Leesett állal ugráltak a mesterek Oláh Csaba produkciója közben

Nem kis feladatot vállalt be a versenyző.

Vasárnap este az utolsó válogató adása is lement a Sztárban sztár leszek műsorának, ami ismét tartogatott néhány jó és sok borzalmas előadást. A legnagyobb vállaló azonban kétség kívül Oláh Csaba volt, aki a We are the worlddel állt színpadra és megpróbált a dal 21 szólóénekese közül a legtöbbre hasonlítani hangban.

A mesterek fel is fedezték benne Lionel Richie-t, Stevie Wondert, Tina Turnert, Michael Jacksont és Bruce Springsteen is, amit tátott szájjal figyeltek, a végén pedig állva énekeltek vele együtt.



Kiemelt kép: tv2.hu