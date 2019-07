Thort ábrázoló hamis személyivel akartak füvet rendelni Kanadában

Az egész oltári vicces, viszont egy baki miatt még egy laikusnak is leesett volna a trükk.

Kanadában a neten is lehet majd rendelni füvet, és a posta fogja kivinni Az észak-amerikai országban ősztől lesz legális a marihuána, és a fogyasztóknak még csak kis sem kell majd mozdulniuk otthonról, ha be akarnák szerezni.

Kanadában neten is lehet füvet rendelni, azonban nem mindenkinek. Minden ottani lakosnak át kell esnie egy folyamaton, amiben ellenőrzik, hogy valóban elmúlt-e 18 éves, illetve van-e kanadai állampolgársága. Egy ilyen rendelős esethez kapcsolódik a lenti tweet is, amiről a GrowthOp ír: a felhasználó testvére egy ilyen cégnél dolgozik, az egyik jóváhagyási folyamatban pedig valaki nemrég a szuperhős Thort ábrázoló személyivel akarta igazolni magát. Az irat egyébként több sebből is vérzik, egy dolgot viszont még a laikusok se néznének be:

a személyi két évvel ezelőtt, május 22-én „lejárt”.