Az én hibám, hogy három perc alatt elmegy

A korai magömlés sok-sok felnőtt férfi problémája, lehetséges okok közt a pornónézéssel együttjáró maszturbálás is szerepelhet, de a nő teste biztosan nem hibás ebben a gondban. Ha neked is van kérdésed a szexuális életeddel kapcsolatban, amire szeretnél választ kapni, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

A pasim szó szerint percek alatt elélvez, amiért soha nem szóltam neki, viszont olyan helyzet állt elő, hogy muszáj segítséget kérnem. A napokban szexeltünk, igen rövid ideig tartott, majd közvetlenül szex után azt mondta, az én puncim a hibás, hogy gyorsan elmegy, hogy a nedvesedésem, hogy a hüvelyem ahogy szorít, az a baj, és az én hibám, hogy korábban elmegy a vártnál. Megdöbbentem, nem gondoltam volna, hogy én lehetek ennek az oka, és komolyan elgondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy tényleg azért élvez el gyorsan, mert az én puncim olyan amilyen?

Az olvasói levelet Kata (ál)nevű olvasónktól kaptuk, a téma a korai magömlés, de olyan szemszögből, ahogy eddig még nem beszéltünk a témáról.

Mit lehet tenni?

A korai magömlés okai általában a kamaszkori maszturbálási szokások lehetnek, amik aztán a felnőttkorra is átnyúlnak. Főleg azoknál a férfiaknál lehet jellemzőbb, akik pornót nézve önkielégítettek, közben pedig tartottak attól, hogy rájuk nyit valaki. Emiatt a sürgető helyzet miatt a reflexszerű orgazmus folyamata náluk igen rövid időtartamú, pontosan annyi, ami passzol a pár perces pornós videókhoz. Valóban lehet olyan oka is, hogy a partner közvetve okozza a szexuális gondokat, de ez nem a nemi szerve és nem is a nedvesedése. A levélből egyértelműen kiderül, hogy olvasónk partnerének az a problémája, hogy a hüvely simaizomzata és a lubrikáció (nedvesedés) együtt szokatlan a pénisze számára. Más a szorítása a hüvelynek, mint a maroknak, más az állaga is. De ezért nem olvasónk a felelős.

Az olyan mondatok miatt, hogy „a te hibád, hogy a szex nem úgy sikerült, ahogy terveztem”, a kudarcélmény mellett a bűnösség érzése is kialakulhat a partnerben. Ez igen káros a szexuális életre.

Természetesen olvasónk nem bűnös ebben, sőt a partnere sem bűnös ebben, egyszerűen csak meg kellene tanulnia azt, hogy ne a pénisze cselekedjen úgy, ahogyan ő akar, hanem a férfi irányítsa a fejével annak működését. Ezt szexterápián el lehet sajátítani, és máris sokkal harmonikusabb lehet a szexuális élet. A válaszomban feljebb kitértem arra, hogy lehetséges olyan lelki oka is a korai magömlésnek, hogy valóban a partner a gond okozója, de nem közvetlenül, tehát nem ott és akkor, szexuális helyzetben. Ha a nő mindenáron kontrollálni szeretné a férfit az életük egyéb területén, ha folyamatosan olyan helyzetet tart fenn a kapcsolatban, ami miatt a férfi bűntudatot érez vagy szégyent, akkor ezek megmutatkoznak a szexuális életben is.

A lelki és az önkielégítés okozta korai magömlés mellett elképzelhető, hogy testi probléma áll a háttérben, ezért is lenne fontos mihamarabb urológushoz menni, hiszen egy évek óta tartó prosztataprobléma is elegendő ahhoz, hogy korai magömléssel küszködjön egy férfi. Az orvosi kivizsgálás tehát szükségszerű, emellett pedig a már kialakult feszültséget szexterápián lenne érdemes rendezni, ahol meg is lehet tanulni a magömlés kontrollját.

