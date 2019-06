Sokkolta a briteket a tévében sugárzott szexbábus pornó

Felnőtt tartalom jelent meg a dokumentumfilmben.

Pornó változat készült az Aladdinból, már a címe is sokatmondó

Elhűlve nézték a britek június 17-én este a Channel 5-ön este 10-kor sugárzott Me And My Sex Doll (Én és a szexbábum) című dokumentumfilmet.

A Sex Business sorozat részeként vetített alkotásban tűnt fel a szereplő, akiről a minap írtunk: a nevét nem vállaló férfi sosem szexel az elfnek kinéző babákkal, de annyira rajong értük, hogy szeretné, ha halála után a bábuk örökölnék vagyonát.

Nos, ez az úriember maszturbált az egyik szexbaba mellett a Channel 5-on; továbbá egy Shaun nevű férfi szeretkezett egy másik szilikonnővel, és részletesen elmesélte, hogy előtte mindig önkielégít, amúgy pedig olyan érzés a szex a bábuval, mintha az ujját dugná egy óvszerbe.

A twitteres bejegyzések alapján a műsor kiverte a biztosítékot a nézőknél: a késői kezdés ellenére inkább pornócsatorna műsorába illő tartalomnak tűnt, amit láttak. Néhány vélemény:

Miért mutatnak az országos elérésű tévében egy házi videót, amin egy férfi szexel egy gumibabával?

Ez az ember megdug egy szexbabát egy tv műsorán, az arcát vállalva, kilógó pénisszel nyilatkozik, meg hasonlók. El sem hiszem.

Nem viccelek, valaki hívja rá a rendőrséget a Channel 5-re.

A műsorban megszólalt a szexbábukat gyártó Jade Stanley is. Mint korábban megírtuk, a négygyerekes anyuka egyik specialitása a személyre szabható bábuk készítése, például az özvegyeknek, akik nem tudják magukat túltenni párjuk elvesztésén: olyan babákat alkot számukra, akik nagyon hasonlítanak az elvesztett partnerre.

Emellett azokra is gondol, akik szívesen kipróbálnák a hármas szexet, de nem szeretnék végignézni, hogy párjuk hús-vér emberrel szeretkezik a szemük láttára.