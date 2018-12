Segédlet, ha online foglalnál repjegyet! Elmondjuk a buktatókat! (x)

Te hogyan szeretsz utazni? Rábízol minden szervezést egy utazási irodára? Megkéred a párod, hogy intézze el? Esetleg te vagy az, aki az online foglalásokat intézed?

Elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, de valójában azért sok mindenre kell odafigyelned, hogy eligazodj a légitársaságok ajánlatain, és megtaláld a megfelelőt, és persze jó áron.

Mi most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, hogy te is profin intézhesd az online foglalásaidat!

Fapados utazások költségei!

Az angolul ” low cost airline ” azaz olcsó-, vagy inkább alacsony költségű légitársaságok kapták ezt a nevet a magyarban. A magyar fordítás kicsit ijesztő, de valójában nem azt jelenti, hogy az utazáshoz csak egy párnázatlan széket kapsz. Az ok az, hogy immáron közel 20 éve elindult a légi közlekedésben egy folyamat, ami forradalmasította az iparágat. Ezek a légitársaságok a nagyokkal ellentétben nem tartanak fenn belvárosi képviseleteket, nagyméretű kiszolgáló bázisokat. Minden területen a költséghatékonyságra koncentrálnak, és mindenben az alacsony árat helyezik előtérbe. Az utasok számára ez azt jelenti, hogy akár fillérekért megvásárolhatják a repülőjegyeket, de a különböző szolgáltatások árai és színvonala már merőben különbözik.

A fapados járatok megváltoztatták az egész légiközlekedési piacot. Ma már a menetrendszerinti járatokat üzemeltető légitársaságok is különböző szolgáltatáscsomagokkal próbálják tartani az árversenyt.

Hogyan lehet eligazodni akkor abban, hogy a legjobbat találd meg, és a későbbiekben is legyen hova fordulnod, ha bármi történne? Válassz olyan honlapot a foglaláshoz, ahol a repülőjegy vásárlás mellé asszisztenciaszolgálat is jár. A fapados.hu oldalon például van ilyen, így amennyiben járatmódosítás, törlés, késés történik, elveszik a poggyász, egy szakértő csapat áll mögötte és segít, probléma esetén.

Miért olcsóbbak a fapados repülőjegyek?

Először is ez az internetnek köszönhető, hiszen ez a legfontosabb értékesítési csatornájuk. Gyors, pontos, és az ajánlat biztosan célba ér. Mivel a fizetés is azonnali, így a légitársaságok számolni tudnak az utaslétszámmal. Az ajánlatokban csak olyan úti célok szerepelnek, amelyekre elegendő érdeklődés mutatkozik. Fizetni kell a fedélzeti szolgáltatásokért (snack, frissítő italok) nem kínálnak a fedélzeten speciális étkezéseket. A légitársaság nem a nagy nemzetközi repülőtereket választja a fel- illetve leszállásra, hanem az olcsóbb, szerényebb szolgáltatásokkal rendelkező kis nemzetközi, vagy regionális légi bázisokat.

Érdemes tehát figyelembe venned, hogy akár több 10, vagy akár 100 km-re lehet a reptér az úti célodtól. Egyes európai városok esetében akár olyan távol is lehet a reptér, hogy mire eljutsz a hotelbe mind anyagilag, mind lelkileg rájössz, hogy megérte volna egy menetrendszerinti légitársaságot választani. Mindig nézd meg hova száll le a gép, és, hogy honnan indul, olvass utána, így nem érhet kellemetlen meglepetés.

A legolcsóbbat szeretnéd?

Ezt elég nehéz kiszámítani, hiszen az árat rengeteg összetevő befolyásolja. Lehet, hogy más árat kapsz, ha csak egy főre érdeklődsz, és lehet, hogy magasabbat, ha két vagy három főre. Gyakran előfordul ugyanis, hogy az adott járaton a legalacsonyabb árra csak egy szabad hely foglalható. Általában igaz, hogy olcsóbb a jegy, ha hónapokkal korábban foglalsz, vagy ha kevésbé terhelt járatot választasz (pl. szerda, vagy szombat). Lehet szerencséd például egy abszolút utolsó pillanatos helyfoglalással is, ha megmarad egy-két hely, és a legalacsonyabb áron értékesítik. Ez persze nem garancia!

A légitársaságok célja az alacsony ár mellett a biztonságos járatüzemeltetés. A helyfoglalások által, minden járatra meghatározott bevételt kell teljesíteni, ahhoz hogy üzemelni tudjon. Ennek köszönhetően minden ülőhelyhez más ár tartozik, ami azt jelenti, hogy a korszerű foglalási rendszerek a járatok pillanatnyi telítettsége és a szezonok (ünnepek és szezonális hónapok) függvényében kombinálódnak.

Ha teheted, akkor időben tervezd meg az utazást, és lehetőség szerint számolj azzal is, hogy a nemzetközi ünnepnapokon minden légitársaságnál magasabbak az árak. Böngéssz olyan honlapokat, ahol a legjobb akciókat külön kiemelik, ezzel is segítve a döntésed. A fapados.hu oldalon a fapados légitársaságok mellett, más társaságok „fapados” áron kínált szolgáltatásait is megtalálod.

Bár a hirdetésekben szereplő legalacsonyabb ár lehetséges, de elképzelhető, hogy az általad kiválasztott dátumok és azok előtt vagy után akár 1-1 hónappal is csak magasabb árat kaphatsz. Az is lehet, hogy csak négy-vagy ötszörösét. Szíved joga eldönteni, hogy elfogadod-e ezt az árat, vagy más lehetőség után nézel. Használj segítséget, hasonlítsd össze a kínálatokat és ne hagyd az utolsó pillanatra a választást, mert igen ritka a szerencsés, vagyis olcsó jegy néhány nappal az indulás előtt.

Néha óránként is megváltozhatnak az ajánlatok, amikor bejön egy-egy akció, szóval megéri figyelni. A fapados jegyeknél mindig a pillanatnyi árat láthatod, amire lecsaphatsz, és akkor tuti a tiéd a legjobb áron kínált jegy, de az is megtörténhet, hogy egy perc múlva már más elvitte az orrod elől. Légy szemfüles!

A menetrend szerinti repülőjegy értékesítésénél nem ilyen „up to date”a helyfoglalás, így akár napokig is tarthatod, ha opciós foglalást készítesz.

Önállóság, meglepetések nélkül?

Tervezd meg, válaszd ki, foglald le, és repülj!

Ha mindezt a fapados.hu oldalon teszed meg, akkor az olcsó árakhoz, biztonságos kombinációkat és asszisztencia szolgáltatást is kaphatsz!