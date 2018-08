A Való Világ negyedik szériájában ő volt az első, aki a kamerák előtt mutatta be lepedőakrobatikai szakértelmét. Ahogy az lenni szokott, hamar megjelentek felnőttfilmes remekművek is a sötét múltból. Hét év telt el azóta, és a most 28 éves VV Gigiről, Szadai-Rácz Ildikóról nem sokat hallottunk. Egyszer felröppent a hír, hogy Győzike vele csalta Bea asszonyt, de ez az ügy nem tette őt újra celebbé. Idén tavasszal meglepve hallottuk, hogy férjhez ment, és Krisna-szertartás keretében tette. Leültünk vele beszélni, hol máshol, mint a Krisnavölgyben, Somogyvámoson.

