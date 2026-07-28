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Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 28. 07:03
GETTY IMAGES

2026. július 28., kedd

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • Az M4-es metró a Szent Gellért tér – Műegyetem és a Keleti pályaudvar között vasárnapig nem közlekedik.

Mai időjárás:

  • A délnyugati és az északkeleti tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, országszerte gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
  • Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Szabolcs

Deviza középárfolyam:

  • EUR 359,51
  • USD 315,13
  • CHF 386,87
  • GBP 420,55

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