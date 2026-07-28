Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 28., kedd
Friss hírek
- Az ügyészség megerősítette: a Fidesz-frakciónál is szervereket foglaltak le.
- Nagy Ervin: Hankó Balázs milliárdokat adott a Fidesz kampányára. A Tisza Párt politikusa szerint védhetetlen, hogy a volt kulturális miniszter inkább a munkatársait löki a busz alá.
- Török Gábor szerint a Fidesz rosszabb helyzetben van, mint az MSZP a 2010-es bukás után.
- Velencei-tó: augusztusra eltűnhet az összefüggő vízfelület. Ökológiai folyosók létrehozásával és mentőhalászattal óvnák az élővilágot.
- A parlamenti fegyelem romlására figyelmeztet az Országház alelnöke.
- Forsthoffer Ágnes megnyitja a Sándor-palotát az érdeklődők előtt.
- Kivonultak az amerikai diplomaták az ENSZ BT üléséről a francia nagykövet felszólalása alatt.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- Az M4-es metró a Szent Gellért tér – Műegyetem és a Keleti pályaudvar között vasárnapig nem közlekedik.
Mai időjárás:
- A délnyugati és az északkeleti tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, országszerte gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
- Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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