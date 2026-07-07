Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 7., kedd
Friss hírek
- Kedden szavaz a parlament az ügynökakták megnyitásáról és a pedagógusok számára is fontos döntés születhet.
- Közzétették Sulyok Tamás Velencei Bizottsághoz küldött beadványát.
- „Szerintem nem történt szabálytalanság” – Trump elismerte, hogy ő hívta fel a FIFA-elnököt az eltiltott amerikai focista ügyében.
- Papír van róla, hogy Izrael törvénytelenül tart fogva egy gyermekorvost.
- Rutin térdműtét után halt meg egy 30 éves tanár a kisvárdai kórházban.
- Venezuelai földrengés: több mint 3500 halálos áldozat van már.
- Szabadon engedték a Budapestre szökött kardos gyilkost, aki Kanadában életfogytiglant kapott.
- Sírva esett ki a vébéről Cristiano Ronaldo, bucira verték az Egyesült Államokat – ez történt a foci-vb 26. napján.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok járnak július 19-ig.
BKK
- A 28-as villamos 10-től 12 óráig nem közlekedik a teljes vonalon.
- A 28A villamos 10-től 12 óráig az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.
Mai időjárás:
- A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. Záporokra helyenként lehet számítani.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
- Késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Appolónia
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