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Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 07. 06:59
GETTY IMAGES

2026. július 7., kedd

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok járnak július 19-ig.

BKK

  • A 28-as villamos 10-től 12 óráig nem közlekedik a teljes vonalon.
  • 28A villamos 10-től 12 óráig az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.

Mai időjárás:

  • A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. Záporokra helyenként lehet számítani.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
  • Késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Appolónia

Deviza középárfolyam:

  • EUR 353,16
  • USD 309,22
  • CHF 383,93
  • GBP 412,44

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