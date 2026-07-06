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Belföld

Rutin térdműtét után halt meg egy 30 éves tanár a kisvárdai kórházban

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 06. 21:12
Kőrös Gábor / 24.hu
A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja a halálesetet.

Egy rutin beavatkozásnak számító térdműtét után halt meg egy 30 éves nyíregyházi tanár vasárnap hajnalban, értesült az RTL Híradó.

A fiatal férfit pénteken műtötték meg porcleválás miatt a kisvárdai kórházban, a hétvégére bent kellett maradnia megfigyelésre.

A történelem-testnevelésszakos tanár, családapa hosszú évek óta focizott a megye 1-ben, haláláig az újfehértói csapatban játszott. Egy edzésen térdfájdalomra panaszkodott, ezután kellett műteni.

A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja a halálesetet, a kórház belső vizsgálatot indított. 

Egy RTL-nek nyilatkozó orvos elmondta, hogy a térdműtétek legnagyobb kockázata a beteg ágyhoz kötöttsége: vérrögök alakulhatnak ki, ami mélyvénás trombózist, valamint tüdőembóliát okozhat.

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