Rutin térdműtét után halt meg egy 30 éves tanár a kisvárdai kórházban

Egy rutin beavatkozásnak számító térdműtét után halt meg egy 30 éves nyíregyházi tanár vasárnap hajnalban, értesült az RTL Híradó.

A fiatal férfit pénteken műtötték meg porcleválás miatt a kisvárdai kórházban, a hétvégére bent kellett maradnia megfigyelésre.

A történelem-testnevelésszakos tanár, családapa hosszú évek óta focizott a megye 1-ben, haláláig az újfehértói csapatban játszott. Egy edzésen térdfájdalomra panaszkodott, ezután kellett műteni.

A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja a halálesetet, a kórház belső vizsgálatot indított.

Egy RTL-nek nyilatkozó orvos elmondta, hogy a térdműtétek legnagyobb kockázata a beteg ágyhoz kötöttsége: vérrögök alakulhatnak ki, ami mélyvénás trombózist, valamint tüdőembóliát okozhat.