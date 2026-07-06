Papír van róla, hogy Izrael törvénytelenül tart fogva egy gyermekorvost

Törvénytelennek nevezte az ENSZ hétfőn a több mint egy éve izraeli őrizetben lévő Huszám Abu Szafíja gázai gyermekorvos fogvatartását, és az egykori kórházigazgató azonnali szabadon bocsátását sürgette – írja az MTI.

Az állami hírügynökség beszámolója szerint a világszervezet törvénytelen fogvatartásokat vizsgáló munkacsoportja azt állapította meg, hogy az izraeli hatóságok Abu Szafíja ügyében megsértették az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának és a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának több cikkelyét. A munkacsoport egyúttal aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy az ügy széleskörű vagy rendszerszintű törvénytelen őrizetbe vételekre utalhat.

Az ügyvédje először fel sem ismerte

Abu Szafíja a Gázai övezet északi részén működő Kamal Advan kórház igazgatója volt. Az Orvosok az Emberi Jogokért Izraelben nevű szervezet szerint 2024 decembere óta van izraeli őrizetben, és mindmáig nem emeltek vádat ellene.

A gyermekorvos jogi képviselője, Nasszer Odeh a közelmúltban az izraeli Nicán börtön földalatti kihallgatóhelyiségében látogatta meg védencét. Az MTI szerint Odeh azt mondta, Abu Szafíja állapota annyira leromlott, hogy a látogatás első pillanatában nem is ismerte fel. A férfi korábban rossz bánásmódról és az orvosi ellátás hiányáról tett panaszt, a legutóbbi találkozón azonban az ügyvéd szerint riadtnak tűnt, és megtorlástól félve nem mert szabadon beszélni.

Többször azt mondta, félti az életét

– idézte az MTI az ügyvédet.

Az Al Jazeera vasárnapi cikke szerint a bebörtönzött kórházigazgató fia, Ilijász Abu Szafíja videóüzenetben arról beszélt, hogy apja több mint 555 napnyi izraeli fogvatartás után gyakorlatilag alig kap levegőt és alig tud beszélni. A lap szerint az izraeli Physicians for Human Rights is arra figyelmeztetett, hogy Abu Szafíja élete közvetlen veszélyben lehet, miután július 2-án ügyvédje súlyos sérüléseket, bántalmazás nyomait, légzési nehézséget és ismétlődő eszméletvesztést dokumentált.

Izrael szerint megalapozatlanok az állítások

Az izraeli börtönparancsnokság megalapozatlannak minősítette a bántalmazásról és az ellátás hiányáról szóló állításokat. Az MTI szerint a hatóságok azt közölték, hogy a létesítményekben mindenkit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban őriznek, az orvosi kezeléseket pedig az egészségügyi minisztérium irányelvei szerint végzik.

Az őrizetbe vétel után nem sokkal az izraeli hadsereg azt közölte, hogy Abu Szafíját „terrorcselekményekben történő esetleges részvétel ügyében” hallgatják ki. A hadsereg azt is állította, hogy a Hamász a Kamal Advan kórházat katonai műveletekre és búvóhelyként használta.

A Reuters júniusi beszámolója szerint az izraeli legfelsőbb bíróság június 16-án elutasította Abu Szafíja szabadon bocsátására irányuló kérelmét. A Reuters akkor azt írta, hogy a gyermekorvost 2024 végi elfogása óta vádemelés nélkül tartják fogva, és az ügyvédje szerint a férfi jelentős testsúlyvesztésről, bántalmazásról, orvosi ellátás hiányáról és elkülönítésről számolt be.

Az Amnesty International júliusi közlése szerint Abu Szafíja fogva tartását az izraeli bíróság legalább 2026 októberéig fenntartja. A szervezet azt írta, hogy a férfit Izrael az úgynevezett jogellenes harcosokról szóló törvény alapján tartja fogva, amely lehetővé teszi a vádemelés nélküli, megújítható fogvatartást.

Az ENSZ munkacsoportjának mostani állásfoglalása alapján Abu Szafíja ügyében a jogvédők és a családja ismét azonnali szabadon bocsátást és független orvosi vizsgálatot sürgetnek.