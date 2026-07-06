gyilkosságbörtön
Belföld

Szabadon engedték a Budapestre szökött kardos gyilkost, aki Kanadában életfogytiglant kapott

RTL Híradó
admin Papp Atilla
2026. 07. 06. 19:45
RTL Híradó
2011-ben egy magyar férfit gyilkolt meg karddal.

Hazaengedték a magyar börtönből azt a férfit, aki Kanadában életfogytiglant kapott, amiért karddal gyilkolt, értesült az RTL Híradó.

A gyilkosság 2011-ben történt: a kanadai-magyar-algériai állampolgárságú férfi egy másik magyarral végzett. 2024 tavaszán megszökött a kanadai börtönből, és Budapestre menekült. A magyar hatóságok nemzetközi segítséggel azonosították a repülőjáratot, majd a budapesti repülőtéren a szökevényt elfogták. Mostanáig a börtönbüntetését töltötte, de

hiába ítélték életfogytiglanra a tengerentúlon, a hazai törvények szerint 15 évvel tovább nem ülhet gyilkosságért, ezért múlt héten hazaengedték. 

A történet azonban itt nem áll meg: az ügyészség fogolyszökés miatt indítványozta a férfi letartóztatását, a bíróság azonban csak bűnügyi felügyeletet rendelt el. Az ügyészség szerint a férfi erőszakos, korábbi szökése pedig indokolja, hogy újból rács mögé kerüljön, ezért fellebbezett.

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