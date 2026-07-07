Felfüggesztheti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását kedden az Országgyűlés, amely dönthet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatról is. A parlament elkezdi az alaptörvény tizenhetedik módosításának vitáját.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd határozathozatalok következnek.

Több témának is döntés születik

Döntenek az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról, továbbá a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről.

Szavazás lesz az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről.

Elkezdődik az alaptörvény 17. módosításának vitája

A határozathozatalok után kezdődik a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott alaptörvény-módosítás általános vitája; a preambulum szerint a törvényjavaslat célja, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, a pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat szerint a kriptoszolgáltatás terén a validálás mint versenyt korlátozó elvárás nem fenntartható a belső piac megvalósításakor, ezért a kivezetése szükséges.

A mezőgazdaság is napirenden van

Megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat.

Napirenden szerepel az agrárminiszter javaslata a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosításáról, amely szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremtik a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetés lehetőségét.