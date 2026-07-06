Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn délelőtt 10 órakor sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében, amely elfogadása esetén a parlament a keddi ülésnapon el is kezdheti tárgyalni az Alaptörvény 17. módosítását.

Ruff indoklása szerint a sürgős tárgyalás az Alaptörvény-módosítás mielőbbi elfogadása miatt szükséges. A sürgősségi javaslatról a keddi ülés napirendjének elfogadása előtt határozhatnak, és ha megszavazzák, már aznap lezárhatják az Alaptörvény 17. módosításának általános vitáját.

Magyar Péter szombaton nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot az indítványról szóló rövid társadalmi egyeztetést követően.

A miniszterelnök a következő rendelkezéseket emelte ki a módosítás főbb pontjaiként:

12 éves (háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.

A jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatásának megszűnése.

megbízatásának megszűnése. 70 éves életkori határ bevezetése az Alkotmánybíróság tagjainál (ez Polt Péter elnök mellett még három bírót érintene azonnal), a testület ugyanakkor újra vizsgálódhatna költségvetési és adóügyekben.

elnök mellett még három bírót érintene azonnal), a testület ugyanakkor újra vizsgálódhatna költségvetési és adóügyekben. Erősebb bírói önigazgatás: a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.

Kevesebb sarkalatos törvény.

A 17. Alaptörvény-módosítás általános indoklásában azt írták: „az Alaptörvény a hatálybalépése óta eltelt több mint tizennégy év során nem tudta betölteni az alkotmányok legfontosabb rendeltetését. Az Alaptörvény a nemzeti egység szimbóluma helyett a közjogi és politikai megosztottság jelképévé vált.”

A javaslathoz fűzött általános indoklás szerint „ebben a helyzetben az alkotmányozó hatalom átfogó célja, hogy Magyarország újra alkotmányos demokrácia legyen. Magyarországnak ezért új, a jogállamiság értékeit híven tükröző és ténylegesen garantáló alkotmányra van szüksége, de az új alkotmány elfogadása nem történhet ismételten egyoldalú módon, a társadalom nagy részének kizárásával. Az új Alkotmánynak alapos előkészítésen, széles körű társadalmi és szakmai egyeztetésen kell alapulnia.”

Magyarországon minden magyar embert megszólító alkotmányozási folyamat kezdődik.

Az indoklás szerint azonban addig sem maradhat változatlan az Alaptörvény, a tizenhetedik javaslatcsomag „halaszthatatlan alkotmányos reformokat tartalmaz”.