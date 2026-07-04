Teljesen új alkotmány is készül, ezek csak a „halaszthatatlan” reformok

„Az Alaptörvény a hatálybalépése óta eltelt több mint tizennégy év során nem tudta betölteni az alkotmányok legfontosabb rendeltetését. Az Alaptörvény a nemzeti egység szimbóluma helyett a közjogi és politikai megosztottság jelképévé vált” – kezdődik a szombaton benyújtott Alaptörvény-módosítás általános indoklása.

„Ebben a helyzetben az alkotmányozó hatalom átfogó célja, hogy Magyarország újra alkotmányos demokrácia legyen. Magyarországnak ezért új, a jogállamiság értékeit híven tükröző és ténylegesen garantáló alkotmányra van szüksége, de az új Alkotmány elfogadása nem történhet ismételten egyoldalú módon, a társadalom nagy részének kizárásával. Az új Alkotmánynak alapos előkészítésen, széles körű társadalmi és szakmai egyeztetésen kell alapulnia.”

Magyarországon minden magyar embert megszólító alkotmányozási folyamat kezdődik.

Az indoklás szerint addig sem maradhat változatlan az Alaptörvény, a szombati, tizenhetedik javaslatcsomag „halaszthatatlan alkotmányos reformokat tartalmaz”.