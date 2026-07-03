- Magyar Péter videót tett közzé Áder János 720 négyzetméteres villájáról.
- Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zs. Andrást.
- Megvan a közmédia szakmai vezetőinek névsora.
- Török Gábor: Ami a választás óta a Fideszben történt, az ellenzéki párt számára majdnem annyira tragikus, mint a választási eredmény.
- Nem készült a kormányváltásra a Magyar Közút, nincsenek meg a megyetáblák.
- Minősített vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt.
- A kormányhivatal minden tevékenységet megtiltott a debreceni Semcorpnál.
- Felfüggeszti tevékenységét a Promenád24.
- Meghalt Szilágyi Tibor.
A nap hírei – 2026. 07. 03.
Magyar Péter / Facebook
Magyar Péter / Facebook
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