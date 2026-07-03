Török Gábor: Ami a választás óta a Fideszben történt, az ellenzéki párt számára majdnem annyira tragikus, mint a választási eredmény

A két leghitelesebbnek tartott közvélemény-kutató intézet, a Medián és a 21 Kutatóközpont is szinte ugyanolyan eredményekkel jelentkezett a héten: minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött (Medián: 60–18, 21K: 57–20) – kezdte Facebook-bejegyzését Török Gábor. A politikai elemző szerint azzal mindenki tisztában van, hogy a Tisza rekordmagas adatai nem tartanak ki örökre.

Nagyon nem mindegy azonban, hogy mikor és hogyan indul be az olvadás, a lemorzsolódás.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy 2010 júniusában a Medián a teljes népességben 50 százalékra mérte a Fideszt, két év múlva, 2012 júniusában pedig már csak 21 százalékra. A jelentős visszaesés azonban csak jó fél évvel a kormányváltás után vett lendületet. 2010 végén a teljes népesség körében még 45 százalék körül állt a Fidesz, azaz a bizalom legalább eddig biztosan kitartott.

„Azt látni kell, hogy az alternatíva milyensége vagy egyáltalán a létezése jelentősen befolyásolja a mézeshetek hosszát és különösen azt, hogy mi lesz a mézeshetek után” – véli Török Gábor, aki szerint jelenleg „a kormányoldalon most még a bab is hús”.

Ami a választás óta a Fideszben történt, illetve nem történt, az ellenzéki párt számára majdnem annyira tragikus, mint a választási eredmény.

Török Gábor szerint a „személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya egyszerűen elvesztegetett idővé teszi a párt számára ezt az időszakot”. „Lehet, hogy 2026 végén vagy a jövő év elején már többen figyelnének majd arra, amit a Tisza ellenzéke mond, de, ha ott ugyanazt látják (vezetőkben és mondanivalóban), mint ma, akkor esélytelen lesz a Fidesz arra, hogy növelje a táborát” – érvelt az elemző.

„Amikor a Fidesz azt mondja, hogy ráérnek majd egy év múlva dönteni a változásokról, valójában elvesztegeti ezt az időszakot, ami a politikai munka, az építkezés szempontjából kulcsfontosságú lenne. Ha már új vezetője és új irányvonala lenne az ellenzéki pártnak, valószínűleg ma sem állna jobban, mint amit a kutatások most mutatnak (sőt, az is lehet, hogy még gyengébb adataik lennének). Amikor viszont megmozdul az inga, esélyük lehetne arra, hogy növekedjenek, hogy elkezdjen beérni az a munka, amelyet most elkezdtek.

Megújulás, változtatás nélkül viszont az a legvalószínűbb, hogy az inga lassabban mozdul, s még az sem kizárt, hogy végül inkább másfelé indul el

– zárta gondolatait.