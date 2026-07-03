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Életének 83. életévében meghalt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja – tájékoztatta a művész felesége az MTI-t. A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.

A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban – köztük az Üvegtigris Oszijaként – nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, valamint két verseskötete is megjelent.

A színművész 1960-ban érettségizett a budai József Attila Gimnáziumban, majd 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola növendékeként. 1965-től a kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött, majd 1968-ban átment a Veszprémi Petőfi Színházba. Budapesten 1969-től játszik.

1973-ig a Thália, majd 1977-ig a József Attila Színház társulatához tartozott. Ekkor szerződött a Nemzeti Színházhoz két évre, innen pedig 1979 és 1990 között a a Vígszínházba ment. Ezt követően ismét a József Attila-, majd a Nemzeti Színházban játszott, végül 1997-ben csatlakozott az Új Színházhoz. 2003 és 2007 között ő töltötte be a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatói pozícióját.

A több évtizedet felkaroló színházi karrierje mellett számos filmben és tévésorozatban is szerepelt, illetve rádiókabarékban is gyakran hallható a hangja.