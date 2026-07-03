A kormányhivatal minden tevékenységet megtiltott a debreceni Semcorpnál

Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a tűzvédelmi hatóság a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzései során több olyan szabálytalanságot is talált, amelyek miatt a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetett – közölte pénteken a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal. Mint írták:

a hatóság döntése egészen addig érvényben marad, amíg a beépített habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működése nem lesz biztosított.

Hozzátették: a kormányhivatal emellett hárommillió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott.

Papp László debreceni fideszes polgármester szerdán beszélt arról, hogy a Semcorp tevékenysége nemkívánatos Debrecenben. Gajdos László ezt követően megjegyezte, hogy szerinte még egy őszinte bocsánatkérésre se tellett az akkufóliagyár ellen forduló polgármestertől. Papp Lászlót csütörtökön már Magyar Péter is lemondásra szólította fel, de Papp jelezte, hogy nem mond le.

Két helyszíni ellenőrzés

A pénteki közlemény szerint a tűzvédelmi hatóság az elmúlt napokban a vállalatnál két helyszíni ellenőrzést is tartott: június 27-én délelőtt az előző éjjeli eset miatt, majd július 2-án, éjszaka, előzetes bejelentés nélkül jelent meg.

A hatóság megállapította, hogy a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt, egy-egy aceton-, illetve oxigénkoncentráció-érzékelő mellett szabálytalan térfogatszázalék-hígítás volt kialakítva, valamint a bevonatoló épület védelmét ellátó habbal oltó sprinkler berendezéshez szükséges vízbetáp-ágvezeték folyamatos nyitott állapota sem volt biztosított.

A közleményben hangsúlyozták, hogy ezek olyan szabálytalanságok, amelyek miatt a személy- és vagyonbiztonság nem garantált, ezért tiltott meg a hatóság mindennemű tevékenységet (azaz a gyártáson túl például az üzemeltetést, a takarítást, tárolást is) azonnali hatállyal, a telephely teljes területén.

Minden tevékenység tilos

Egyúttal jelezték, hogy amíg a környezetvédelmi hatóság június 24-i felfüggesztő döntése a gyártástól független tevékenységeket nem érintette, a tűzvédelmi hatóság mai határozata már minden tevékenységet megtilt a Semcorpnál.

A döntés, amely a telephely területén lévő beépített habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működésének biztosításáig marad hatályban, a jövőbeni téves jelzések elkerülése érdekében a tervezési és üzemeltetési tevékenység felülvizsgálatára is kötelezi a vállalatot.