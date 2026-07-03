Felfüggeszti tevékenységét a Promenád24

A Promenad24.hu szerkesztősége tájékoztatja olvasóit, hogy a hírportál internetes oldala határozatlan időre felfüggeszti tevékenységét – írta pénteken közzétett szolgálati közleményében a lap.

Emlékeztetőül: a Promenád24 volt az a Lázár Jánoshoz szorosan köthető hódmezővásárhelyi újság, amelyik szeptemberben durván megtámadta egy cikkben Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrfőkapitányt, aki ezután néhány nappal öngyilkos lett. A lap ezt követően azzal került az országos nyilvánosságba, hogy negyven tiszás nevét tette közzé a hódmezővásárhelyi körzetben.

A közleményben úgy fogalmaztak: „Az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy hitelesen, tabuk nélkül, határozott állásfoglalással közvetítsük a híreket, és mutassuk meg a dolgok mögött álló összefüggéseket. A következő időszakban a Facebook-oldalunkon leszünk elérhetőek, ahol továbbra is ki fogjuk mondani az igazságot, közéleti kérdésekben pedig ugyanolyan következetesek leszünk, mint korábban.”

Folytatják a munkát

A lap dolgozói emellett megköszönték olvasóiknak azelmúlt években nyújtott támogatást, mint írták:

értük is tették, amit helyesnek gondoltak.

„Bár más keretek között, de folytatjuk a munkát, követőinkre számítunk a jövőben is” – közölték.

A Promenád24 2024 szeptemberéig azé a Bada Jánosé volt, aki a volt közlekedési miniszter régi bizalmi embere, kapcsolatuk a hódmezővásárhelyi iskolai évekig nyúlik vissza, amikor évfolyamtársak voltak a Bethlen Gimnáziumban. Lázár tavaly nevezte ki a MÁV SZK vezérigazgatójának Badát, jóllehet előtte nem rendelkezett nagyvállalati vezetői tapasztalattal. Az Opten adatai szerint a Promenád24-et Bada János testvére, Bada Éva Réka vette át.

2024 márciusában vált meg a lapban birtokolt tulajdonrészétől Rákay Philip, miután a Promenád24 munkatársai kritizálták a Márki-Zay Péterrel közösen szereplő, a polgármestertől el nem határolódó Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert.