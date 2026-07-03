Nem készült a kormányváltásra a Magyar Közút, nincsenek meg a megyetáblák

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a vármegyéket ismét megyéknek, a főispánokat pedig újra kormánymegbízottaknak nevezik majd.

„Reméljük, hogy nem lopták el a régi táblákat, megkérdezzük, hogy hova tették a régi Borsod-Abaúj-Zemplén megyés táblát vagy a Zala megyés táblát” – tette hozzá Magyar.

De úgy tűnik, csalatkoznia kell a miniszterelnöknek, mert már nincsenek meg a régi táblák, amelyeket 2023-ban szedtek le, amikor a Fidesz-kormány átkeresztelt mindent vármegyére. Ezt az RTL-nek árulta el a cég. Számításaik szerint közel 50 millió forintba kerülne az 589 új megyehatárjelző tábla készítése.