megyevármegyemagyar közútmagyar péter
Belföld

Nem készült a kormányváltásra a Magyar Közút, nincsenek meg a megyetáblák

Máthé Zoltán / MTI
Ezt a táblát három és fél éve rakták ki.
24.hu
2026. 07. 03. 20:35
Máthé Zoltán / MTI
Ezt a táblát három és fél éve rakták ki.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a vármegyéket ismét megyéknek, a főispánokat pedig újra kormánymegbízottaknak nevezik majd.

„Reméljük, hogy nem lopták el a régi táblákat, megkérdezzük, hogy hova tették a régi Borsod-Abaúj-Zemplén megyés táblát vagy a Zala megyés táblát” – tette hozzá Magyar.

De úgy tűnik, csalatkoznia kell a miniszterelnöknek, mert már nincsenek meg a régi táblák, amelyeket 2023-ban szedtek le, amikor a Fidesz-kormány átkeresztelt mindent vármegyére. Ezt az RTL-nek árulta el a cég. Számításaik szerint közel 50 millió forintba kerülne az 589 új megyehatárjelző tábla készítése.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ötéves kisfia mellett esett össze egy férfi a metrón
A Fidesz szerint Alföldi Róbert több mint 2 milliárd forint támogatást kapott, a színész szerint ez lehetetlen
Ki az, akinek ráfér a képére, hogy 180 millió forintos táskával flangáljon? – a Tisza Párt egyik legnagyobb támogatója szerint a Fidesz elszórta a vállalkozások fejlesztési forrásait
Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zs. Andrást
Magyar Péter videót tett közzé Áder János 720 négyzetméteres villájáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik