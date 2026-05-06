Cáfolja az Átlátszó Balásy Gyula állítását, mely szerint a „kékplakátos” kampányok esetében az ő cégeinek csupán a közzétettel és grafikai megvalósítás lett volna a feladata. A lap birtokában lévő szerződés szerint a valóságban a kommunikációs stratégiát és a grafikai tervezést is ők végezték. Vagyis nem kész anyagokat kaptak, hanem aktívan közreműködtek abban, hogy milyenek legyenek az állampolgárok elé kerülő kormányzati hirdetések, többek között a „Stop Soros!”-, az „Állítsuk meg Brüsszelt!”- és a „Magyarország jobban teljesít!”-kampányok során.

Nemcsak „nyomtattak”, hanem teljes kampányokat vittek

A Lounge cégcsoport tulajdonosa hétfőn, a Kontroll stúdiójában, könnyeivel küszködve tett bejelentést, melynek értelmében felajánlotta a kommunikációval és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégcsoportját az államnak.

Amikor a riporter arról kérdezte, hogy hogyan viszonyult a kormányzati plakátok tartalmi elemeihez, Balásy azt válaszolta: nekik nem volt arra lehetőségük, hogy felülbírálják az ügyfél megrendelését, és cégei egyébként is csak a megvalósítással foglalkoztak.

Az interjúban elmondottakkal szemben az Átlátszó egy 2017-es szerződésre hivatkozik, melynek értelmében a Lounge Design Kft. feladatai a következők voltak:

kommunikációs stratégia és javaslat összeállítása,

tanácsadás,

médiatervezés és -vásárlás (hol jelenjenek meg a reklámok),

kampányok eredményeinek összegzése.

De opcionálisan az alábbi feladatok is szerepelnek a szerződésben:

grafikai tervezés,

gyártás,

online kommunikációs stratégia kidolgozása,

integrált reklámügynökségi szolgáltatások.

A dokumentum szerint a kommunikációs stratégiának „tartalmaznia kell a hosszú távú, alapvető kommunikációs célokat, üzeneteket, a célcsoport-meghatározásokat, a pénzügyi, időbeli megkötéseket, a célok elérésének az útjait, az alkalmazandó kommunikációs eszközöket, az időzítést és a tervezési stratégiát is”, melyek alapján így egy teljes kampány lebonyolítása körvonalazódik.

Pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja

Balásy az interjúban arról is beszélt, hogy technikai okokra hivatkozva zárolták a számláiról elutalni kívánt több tízmillió forintot. Ezzel kapcsolatban kedden a Nemzeti Nyomozó Iroda közölte: pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytatnak nyomozást. A vállalkozó, aki az interjúban azt állította, hogy minden jogszerűen történt a céges tevékenysége során, lapunknak azt írta: együttműködik a hatóságokkal.

Balásy 2004 óta építi a reklám- és médiaügynökségi feladatokon túl rendezvényszervezéssel és egyéb kommunikációs szolgáltatásokkal is foglalkozó cégcsoportját. Vállalkozása igazán 2016 után robbant be, az elmúlt tíz évben hatalmas bevételekhez jutott a kormányzati kampányoknak és állami kommunikációs megbízásoknak köszönhetően. Legfontosabb megrendelői az elmúlt években az állami szektorból kerültek ki. Cégei rendszeresen megnyerték a kormányzati kommunikációs tendereket, így többek között olyan kampányokat valósíthattak meg, mint a „Stop Soros!” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!”, de az ő nevéhez fűződtek a „Magyarország jobban teljesít!” kék plakátos kormányzati hirdetések is.

Egy az interjú után kitálaló állami cégvezető szerint Balásy „nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen”. Elmondása szerint közel hatszoros áron dolgozott a cégcsoport az állami megrendelőknek.

Balásy a Forbes 2025-ös gazdaglistájának 37. helyén állt, 78,7 milliárd forintjával, a vagyona az azóta végrehajtott megbízások révén valószínűleg még tovább növekedett.