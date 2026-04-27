17 milliót bukott egy nő egy rossz kattintás miatt

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indított nyomozást a rendőrség ismeretlen tettes ellen, aki nagyon durván lehúzott egy múcsonyi nőt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint munkahelyén hívta fel a nőt egy férfi, aki egy bank ügyintézőjének adta ki magát.

Azt állította, hogy nyolcmillió utaltak el a nő céges bankszámlájáról, azonban az összeget még vissza tudják hívni, ha belép a netbankjába, majd követi az utasításait.

A nő eleget tett a kérésnek, majd letöltött egy programot a számítógépre. Ezt követően két részletben, összesen közel 17 millió forintot utaltak el a bankszámlájáról.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a banki ügyintézők soha nem kérnek programtelepítést, távoli hozzáférést telefonon, és azt sem hogy hajtson végre netbanki műveleteket.

Egy dédnagypapa 15 milliót vesztett egy rossz kattintás miatt, de ott teljesen más volt a helyzet.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai: